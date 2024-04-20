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السبت، 20-04-2024 08:45 ص

هل يرتبط سكري الحمل بفرط النشاط لدى الطفل؟

أسباب_فرط_الحركة_عند_الأطفال


الوكيل الإخباري - قدم فريق بحث دولي أدلة قيمة من خلال دراسة طويلة استمرت 20 عاماً لمعالجة الجدل القائم منذ فترة طويلة بشأن التأثير المحتمل لمرض السكري لدى الأمهات على اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال.

وأظهرت الدراسة، التي قامت بتحليل بيانات أكثر من 3.6 مليون زوج من الأمهات والأطفال في هونغ كونغ وتايوان وفنلندا وأيسلندا والنروج والسويد، أن سكري الحمل من غير المرجح أن يكون سبباً مباشراً لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

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وبحسب "ساينس دايلي"، أجريت الدراسة تحت إشراف جامعة هونغ كونغ، وتمتاز بحجم البيانات الضخم وطول فترة المتابعة.


وعالمياً، يعاني ما يقرب من 16% من الحوامل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الحمل، كما أن معدل انتشار سكري الحمل آخذ في الارتفاع بسبب السمنة وكبر سن الأمهات.


وأسفرت هذه الدراسة المكثفة من عام 2001 إلى عام 2014، مع المتابعة حتى عام 2020، عن ملاحظة وجود ارتباط طفيف فقط بين مرض السكري لدى الأمهات أثناء الحمل وخطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.


وتوفر هذه النتائج طمأنينة للأمهات، خاصة مع تزايد انتشار سكري الحمل.

 

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