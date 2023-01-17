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الثلاثاء، 17-01-2023 04:24 م

النشاط البدني المناسب للأطفال وفقاً للفئة العمرية

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الوكيل الإخباري-أكد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أهمية ممارسة الأطفال للنشاط البدني بدءاً من العام الأول من عمرهم.

وأوضح المجلس أن المدة الموصى بها خلال اليوم للأطفال، الذين تقل أعمارهم عن سنة، هي 30 دقيقة على الأقل، مشيراً إلى أن النشاط البدني المناسب لهذا العمر هو أن يقوم الرضيع بالحركة من خلال الحبو أو الاستلقاء على البطن والقيام بتحريك الأيدي أو الأرجل.

وبالنسبة للأطفال في عمر سنة إلى سنتين، فإن النشاط البدني ينبغي أن يتضمن أنشطة مختلفة منها أنشطة خفيفة مثل الوقوف والمشي، وأنشطة معتدلة مثل الجري والقفز، وأنشطة عالية الشدة مثل التسلق واللعب بالكرة لمدة 3 ساعات على الأقل.

وأضاف المجلس أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 4 سنوات، يجب أن يكون نشاطهم البدني يومياً لمدة 3 ساعات، لكن مع اختلاف الرياضة، مشدداً على ضرورة ممارسة الأنشطة البدنية عالية الشدة لمدة "ساعة واحدة" على الأقل.

وبالنسبة للفئة العمرية بين 5 و14 سنة، فإنه ينبغي أن يحصل الطفل على ساعة واحدة على الأقل من النشاط المعتدل إلى عالي الشدة مثل ركوب الدراجة أو لعب كرة القدم أو الجري وأيضاً الهرولة والسبـاحة.

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