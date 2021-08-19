الوزن الطبيعي للطفل في كل شهر من عامه الأول - صورة

الوكيل الإخباري - تحتاج كل أم إلى الاطمئنان إلى أن رضيعها ينمو بصورة صحية وطبيعية، لأن اكتساب الوزن بانتظام من المؤشرات الأساسية لنمو الأطفال حديثي الولادة، لذلك فمن المهم متابعة وزن الطفل بصورة منتظمة.

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والجدول التالي يحتوي على أرقام إرشادية طبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، لتساعدك على متابعة وزن طفلك أثناء نموه في عامه الأول:



كما يجب الانتباه إلى أن معدل زيادة وزن الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية يكون أسرع في الشهور الثلاثة الأولى من الأطفال الذين يعتمدون على الحليب الصناعي، بينما يكون معدل زيادة وزن الأطفال الذين يعتمدون على الحليب الصناعي- بشكل عام- أسرع في العام الأول من الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية.

* وزن طفلك حديث الولادة في المنزل

يجب الحرص أثناء وضع الطفل على الميزان خاصة وأن جسمه يكون هشًّا غير مكتمل النمو أثناء الشهور الأولى، ويمكنك استخدام الميزان المنزلي سواء العادي أو الإلكتروني، ولكن النتائج لن تكون متناهية الدقة، لذلك فمن الأفضل شراء ميزان الأطفال لأنه أكثر حساسية ويستطيع قياس الفروق الدقيقة في الوزن أثناء نمو طفلك.



وطريقة استخدام الميزان المنزلي تعتمد على قياس وزنك أنت أولًا وتسجيله، ثم حمل الطفل أثناء وقوفك على الميزان وقراءة الوزن ثم طرح وزنك منه لتحديد وزن طفلك. ومن الأفضل أن تقوم بوزن الطفل دون ارتدائه أية ملابس حتى تستطيع الحصول على قراءة أكثر دقة.



ويمكن أيضًا الضغط على زر تصفير الميزان في حالة استخدام الميزان الإلكتروني بعد وقوفك على الميزان وقبل حمل الطفل للحصول على وزن الطفل مباشرةً. وفي حالة شرائك ميزان الأطفال يجب اختيار نوع يصلح لوضع الطفل فوقه دون أن يسقط، ويجب أن يكون آمنًا ولا يوجد به زوايا حادة أو أجزاء خشنة حتى لا تؤذي طفلك، يفضل أيضًا القيام بوزن الطفل بدون ملابس للحصول على نتائج دقيقة.



وعند وضع الطفل على الميزان، ابسط يدك فوق صدره ولكن دون لمسه، حتى تستطيع نجدته إذا تعرض لخطر السقوط. وكان هذا عرضًا إرشاديًا لكيفية متابعة وزن طفلك، لكن متابعة نمو طفلك مع الطبيب أمر لا غنى عنه، خصوصًا في مراحل عمره الأولى.

المصدر - صحتك