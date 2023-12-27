الوكيل الإخباري - لا يوجد أعراض لارتفاع الكوليسترول في الدم، وتعد الطريقة الوحيدة للكشف عن الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول هو إجراء اختبار الدم.

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الوقاية من ارتفاع الكوليسترول



1. تَناوُل نظام غذائي قليل المِلح يُركِّز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

2. الحدُّ من كمِّيَّة الدهون الحيوانية واستخدام الدهون الجيِّدة باعتدال.

3. التخلُّص من الوزن الزائد، والحفاظ على الوزن الصحي.

4. الإقلاع عن التدخين.

5. ممارسة التمارين معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل.

6. التعامُل مع ضغوط الحياة بهدوء وتجنب التوتر والقلق.

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