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السبت، 16-12-2023 12:14 م

لهذه الأسباب يحتاج المسنون إلى بعض الوزن

أسباب-ثبات-الوزن


الوكيل الإخباري - قالت نصائح جديدة من جمعية التغذية البريطانية إن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، يحتاجون إلى المزيد من احتياطيات الدهون في الجسم، حتى لو تعارض ذلك مع الإرشادات حول الوزن المتعارف عليها.

وأفاد التقرير الجديد للجمعية بأن هناك أسباب لزيادة الوزن مع التقدم في السن.
ووفق "نيو ساينتست"، فإن السبب الأول هو أن الدهون تعمل مخزناً للطاقة يمكن الاعتماد عليه، عند المرض  وفقدان الشهية، وتزيد فترات اعتلال الصحة مع التقدم في السن.

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وقالت المتخصصة في التغذية  بالجمعية، أليسون سميث: "من خلال تشجيع كبار السن على خفض الوزن، فإنك تقريباً تجعلهم أقل مرونة".


أما السبب الثاني فهو أن انخفاض الوزن يميل إلى التسبب في فقدان الأنسجة الدهنية والعضلات، أو ما يُعرف بضمور العضلات، ما يزيد خطر السقوط واعتلال الصحة.


أما السبب الثالث فهو أن الذين يتبعون نظاماً غذائياً صارماً قد يصابون بالتعب، ويقل احتمال استمرارهم في النشاط البدني، ما يساهم بشكل أكبر في تدهور العضلات.


ونصحت ماري هيكسون الباحثة المشاركة في كتابة التقرير المسنين قائلةً: "من الأفضل أن تحافظ على لياقتك ولا تقلق كثيراً من الوزن الزائد".


وأشار التقرير إلى أن الجدل حول الوزن الأكثر صحة في مختلف الأعمار ربما يصبح أكثر أهمية مع الاستخدام المتزايد لحقن خفض الوزن في السنوات الأخيرة.

 

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