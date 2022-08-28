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الأحد، 28-08-2022 04:12 م

الولادة المنزلية تعرض حياة المواليد الجدد للخطر

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الوكيل الإخباري - أصدر اليونيسيف تقريراً في آذار 2018، أُشير فيه إلى وفاة نحو ملونين ونصف مليون مولود في الشهر الأول من حياتهم عام 2017، منهم نحو مليون مولود توفوا في اليوم الأول بعد الولادة.

وفي دراسة أُجريت على نحو 250 ألف امرأة، وجد الباحثون أن من بين كل ألف طفل يولدون في أماكن خارج المستشفيات، يتوفى نحو 15 منهم، فيما يتوفى 5 أطفال فقط ممن يولدون داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما يفيد بأن الولادة في المنزل تزيد خطر وفاة المولود بنحو 3 أضعاف المعدل الطبيعي.

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وفي إطار التقرير والدراسة السابقين، يحذر الأطباء من الولادة المنزلية، حيث إنها تعرّض المولود لمضاعفات صحية، ما يجعل حياته في خطر خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة.


لذا إذا كنتِ حاملاً، وتخططين للولادة في المنزل، يُفضل أن تراجعي قرارك، حتى لا تعرّضي طفلك لخطر مضاعفات الولادة المنزلية، وأيضاً حتى تحمي نفسك من أي مضاعفات صحية قد تفاجئك وقت الولادة، فالمستشفى أكثر تجهيزاً واستعداداً لأي مضاعفات قد تحدث، علاوة على التعقيم الذي يتم بأحدث الأجهزة، والتي لا يمكن توفيرها في المنزل.

 

نواعم 

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