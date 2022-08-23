الأطعمة المفيدة للحامل لنمو الجنين بشكل صحي

الوكيل الإخباري - يُعدّ النظام الغذائي الصحيّ جزءاً مهماً من نمط الحياة الصحي، والذي يجب اتّباعه في أيّ وقت، ولكنّه يُعدّ أساسياً بشكلٍ خاص للحوامل، أو لمن يُخطِّطن للحمل، إذ إنّه يساعد على نموّ الطفل وتطوّره بشكلٍ سليم.

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يُفضّل اتّباع نظامٍ غذائيّ صحيّ بشكلٍ عام قبل بدء فترة الحمل، لكن حتى وإن اقترب موعد الولادة فإنّ ذلك لا يعني أنّ الوقت قد تأخّر لاتّباع نظامٍ صحيّ، بل يُمكن أن يساعد تناول الأكل الصحي على تسهيل عملية الولادة، والشعور بالصحة أثناء الحمل.

وفيما يأتي بعض الأغذية المفيدة للحامل:



مخفوق / سموثي الزبادي

إذا كنت تشتهي شيئًا باردًا ولذيذًا ، جربي مخفوق أو سموثي الزبادي. تعتبر سهلة التحضير ويمكنك أيضًا تجربة نكهات مختلفة حسب ما تتوقين إليه. وتعد صحية للغاية لأن الزبادي غني بالكالسيوم الضروري لنمو وتطور عظام وأسنان الطفل. كما أنه مصدر جيد للبروتين وهو ضروري أيضًا لنمو الطفل.

البيض المسلوق

يعتبر البيض ، وخاصة البيض المسلوق ، وجبة خفيفة رائعة في أي وقت من اليوم. سوف ترضي هذه الوجبة الجوع بسرعة وتوفر لك الطاقة والعناصر الغذائية. إلى جانب كونه مصدرًا غنيًا للبروتين ، يحتوي البيض أيضًا على مادة الكولين ، وهي مادة مغذية تدعم نمو دماغ طفلك. يمكنك أيضًا تحضير بيض منقوع إذا كنت تتوق لشيء أكثر طعمًا. إذا لم تكن من محبي البيض المسلوق ، يمكنك أيضًا اختيار البيض المخفوق أو البيض المقلي.

المكسرات

إذا كنت تريد شيئًا مفيدًا ومقرمشًا ، فالمكسرات أفضل خيار! يمكنك اختيار مزيج أو مكسرات معينة - اللوز أو الكاجو أو الفستق أو الجوز. الجوز مفيد بشكل خاص أثناء الحمل لأنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل بشكل رائع على نمو دماغ الطفل. المكسرات بشكل عام غنية أيضًا بالبروتينات والألياف والدهون الصحية والمعادن. تساعد العناصر الغذائية الموجودة في المكسرات أيضًا في إعادة بناء العضلات ، مما يجعلها ضرورية أثناء الحمل ، خاصة في الثلث الثالث من الحمل.

زبدة الفول السوداني

إذا كنت تحبين تناول زبدة الفول السوداني ، يمكنك الاستمتاع بها دون أي قلق أثناء الحمل ، بشرط ألا تكوني مصابة بحساسية من الفول السوداني. تحتوي ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني على 8 جرامات من البروتين النباتي ، والذي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجاتك من البروتين أثناء الحمل. يمكنك أيضًا تحضير خبز محمص بزبدة الفول السوداني مع قطع من الموز فوقه. يعتبر الموز مصدرًا غنيًا للكربوهيدرات وسيعزز مستويات الطاقة لديك أيضًا. كما أنها تساعد في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين الصحية.

الحليب

الحليب مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجينها أثناء الحمل. كوب من الحليب الدافئ مع قليل من القرفة يمكن أن يساعد في نوم هانئ. تظهر بعض الأبحاث أن الأحماض الأمينية L-tryptophan في الحليب قد تجعل الجفون ثقيلة عن طريق رفع مستوى المواد الكيميائية مثل السيروتونين والميلاتونين في الدماغ. يعمل الحليب أيضًا كمضاد فعال للحموضة لتخفيف حرقة المعدة التي تعد مشكلة شائعة لدى الأشخاص أثناء الحمل. يمكنك أيضًا تجربة جوزة الطيب أو الهيل لتجربة النكهة.

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