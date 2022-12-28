الى ماذا تشير فتحة أسفل ظهر الرضيع .. ومتى يجيب استشارة الطبيب ؟

الوكيل الإخباري-تلاحظ بعض الأمهات وجود غمازة أسفل ظهر الرضيع بعد الولادة، قد تبدو لا ضرر منها، لأنها تشبه إلى حدٍ كبير الغمازات التي تظهر في الخدين والذقن، لكنها تستدعي زيارة الطبيب، لتحديد مدى خطورتها.

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في التقرير التالي، نستعرض كل ما يتعلق بالغمازة العجزية عند الأطفال الرضّع، وفقًا لموقع "Healthline".



ما هي الغمازة العجزية؟

عبارة عن فتحة تظهر أسفل الظهر أو أعلى فتحة الشرج عند فئة قليلة من الأطفال حديثي الولادة.



هل الغمازة العجزية عند الرضع خطيرة؟

الغمازة العجزية حالة غير مثيرة للقلق ولا تسبب أي مضاعفات، ونادرًا ما تحتاج إلى تدخل طبي، إلا إذا كانت ناتجة عن عيب خلقي في العمود الفقري أو الحبل الشوكي.



أعراض الغمازة العجزية عند الرضع

عادةً لا تصاحب الغمازة العجزية أي أعراض، ولكن إذا كانت ناتجة عن عيب خلقي في الحبل الشوكي، قد يظهر سطح جسم الرضيع منخفضًا إلى أسفل بالقرب من نهاية العمود الفقري.



الفرق بين الغمازة العجزية والناسور الشعري

على الرغم من ظهور الناسور الشعري والغمازة العجزية في نفس المكان بالجسم، ولكن بينهما مجموعة من الاختلافات، كما هو موضح في الجدول التالي:







طرق تشخيص الغمازة العجزية

يسهل على الطبيب في معظم الحالات، تشخيص الغمازة العجزية بالعين المجردة والفحص البدني، لكنه يلجأ أحيانًا إلى الفحوصات التصويرية، مثل أشعة الرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، للاطمئنان من عدم وجود مشكلات في العمود الفقري والحبل الشوكي للطفل.



علاج الغمازة العجزية

لا تحتاج الغمازة العجزية للعلاج، ومع ذلك، يجب على الأم الاهتمام بتنظيفها جيدًا ودهنها بالكريمات المرطبة الموصوفة من قبل الطبيب، لأن تراكم العرق والأوساخ فيها قد يهدد الطفل بخطر العدوى.



وإذا كانت الغمازة العجزية ناتجة عن وجود مشكلة في الحبل الشوكي أو العمود الفقري، قد يضطر الطبيب إلى إجراء عملية جراحية للطفل.

الكونسلتو الطبي

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