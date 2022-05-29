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الأحد، 29-05-2022 12:35 م

انواع فواكه تحتوي على نسبة قليلة من السكر

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الوكيل الإخباري - في حين أن الفاكهة يمكن أن تكون إضافة غنية بالعناصر الغذائية لنظام غذائي صحي ومتوازن، لا يدرك كثيرون أن الفواكه باختلاف أنوعها تحتوي على كميات مختلفة من السكر. تعرف هنا على بعض أنواع الفاكهة قليلة السكر!

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تناول الفاكهة هي طريقة صحية لإضافة الفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف والماء إلى نظامك الغذائي.غير أن بعض أنواع الفاكهة، مثل الموز والعنب والكرز، تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية (الفركتوز) مقارنة بغيرها من الفواكه.

 

فيما يلي مجموعة من الفواكه قليلة السكر ولكنها غنية بالمغذيات والفوائد الصحية:


 الخوخ:

 
على الرغم من حلاوته، إلا أن حبة خوخ متوسطة الحجم تحتوي فقط على حوالي 13 غراما من السكر. و"الخوخ مصدر جيد لفيتامين "سي" وكذلك مادة "بيتا كاروتين"،وهي مضادة للأكسدة،  ويمكن أن تقلل من تلف الخلايا وتدعم الصحة العامة"، بحسب ما قاله جو كننغهام، اختصاصي التغذية والمدير الإكلينيكي لمستشفى "الصحة الجيدة" (The Gut Health Clinic).


ويعتبر الخوخ أيضا مصدرا للبوتاسيوم، الذي يلعب دورا رئيسيا في وظيفة العديد من أعضاء الجسم وكذلك نظامنا العصبي.

 

 الفراولة:

 
فاكهة لذيذة وجميلة، وبالإضافة إلى كونها مصدرا جيدا لفيتامين سي وللألياف، تحتوي ثماني حبات فراولة متوسطة الحجم على حوالي 8 غرامات من السكر فقط. كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للوقاية من السرطان وتعزيز صحة القلب.


 البلاك بيري (التوت الأسود):


فاكهة مليئة بالمواد الكيميائية النباتية المفيدة، المضادة للالتهابات والميكروبات. كوب واحد من  التوت الأسود (البلاك بيري) يحتوي على 7 غرامات فقط من السكر. كما أن التوت الأسود مصدر جيد للألياف والفيتامينات "سي" و "إي" و "ك".

 

 الغريب فروت:


خيار رائع لوجبة الفطور، نصف حبة غريب فروت تحتوي على 8.5 غرام من السكر. وبحسب دراسة نشرت في مجلة "Journal of Medicinal Food" فإن تناول نصف حبة غريب فروت قبل الوجبات يساعد في فقدان الوزن.


ولكن هناك ملاحظة هامة، إذ إن الغريب فروت يتداخل مع امتصاص بعض الأدوية مثل أدوية الكولسيترول أو خفض ضغط الدم.

لذا من الأفضل استشارة الطبيب قبل إضافتها إلى نظامك الغذائي.


 التفاح:


تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 19 غراما من السكر. وتتكون هذه الفاكهة من حوالي 86 في المائة ماء.

 

إضافة إلى العناصر الغذائية المتنوعة في التفاح، فإنه يساعد في النوم وحالات الإمساك. بحسب ما نشره موقع "لايف ساينس".

 

DW

 

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