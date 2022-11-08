الثلاثاء 08-11-2022
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الملك يستقبل وفد منظمة “الفاو”
الملك يزور رفيق سلاح اصابه المرض
ضبط 8 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في جرش
الدوريات الخارجية تنفذ محاضرات توعوية في الجيزة والعقبة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
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"المركزية تويوتا" تُشعِل حماس مغامرتها السنوية لسيارات الدفع الرّباعي4×4 مُجدّدًا في النسخة الحادية عشرة
كابيتال بنك يكفل 13 أسرة لمدة عام في إطار شراكته السنوية مع تكية أم علي
بنك الإسكان ينظم فعالية توعوية حول مرض السرطان
كورونا
كورونا
بسبب كورونا .. صدامات بين السكان والشرطة في الصين
دراسة تكشف كيف يتسبب فيروس SARS-CoV-2 في نوبة قلبية بعد الإصابة