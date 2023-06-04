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الأحد، 04-06-2023 04:20 م

باحثون يطورون علاجاً لجروح مرضى السكري

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الوكيل الإخباري- طور باحثون سويديون وألمان، بحسب ما نشره موقع «New Atlas»، نقلاً عن دورية «Lab on a Chip»، طريقة تستخدم الكهرباء لعلاج جروح السكري 3 مرات أسرع، وتوفر إمكانات كبيرة لعلاج أولئك الذين يعانون من أمراض تؤدي إلى تقليل التئام الجروح.

وتزيد احتمالية تعرض مرضى السكري لعمليات بتر بمعدلات تصل إلى نحو 15 ضعفاً، بسبب جروح القدم وتقرحاتها، لذلك، فإنه من المهم مراقبة حتى الجروح الصغيرة والجروح والخدوش، التي من المحتمل أن تتدهور إلى جروح أكبر.

ونجح باحثون، من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد وجامعة فرايبورغ بألمانيا، في تطوير طريقة تستخدم الكهرباء لتسريع التئام الجروح المزمنة، لا سيما لدى مرضى السكري.

وقالت باحثة في الدراسة ماريا أسبلوند، إن «الجروح المزمنة مشكلة مجتمعية ضخمة»، تحتاج لمزيد من الاهتمام، لذلك حرصنا على التوصل إلى اكتشاف «طريقة قد تشفي الجروح أسرع بثلاث مرات بما يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمرضى السكري وكبار السن، من بين آخرين، ممن يعانون غالباً من جروح لا تلتئم».
 
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عكاظ

 




 

 


 

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