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السبت، 20-07-2024 03:58 م

بخّاخ الأنف يوفر وقاية من البرد والإنفلونزا

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الوكيل الإخباري- وجد باحثون أن بخاخات الأنف دون وصفة طبية فعّالة في الحد من نزلات البرد والإنفلونزا، وقد تمنع تطور العدوى.

ووفقاً لـ "هيلث داي"، يساعد رذاذ البخاخات في إبعاد التهابات الصدر والحلق والجيوب الأنفية ونزلات البرد والإنفلونزا.

وتمتاز الدراسة التي أجريت في جامعتي بريستول وساوث هامبتون بتجربتها العشوائية الكبيرة، التي شارك فيها ما يقرب من 14 ألف شخص معرض لخطر العدوى.

وطُلب من المشاركين استخدام أحد ثلاث علاجات، إما بخاخ أنف قائم على الجل مصمم لاحتجاز وتحييد الفيروسات في الأنف، أو بخاخ أنف قائم على السائل مصمم لتقليل مستويات الفيروسات في الجزء العلوي من الحلق، أو برنامج تمارين وإدارة الإجهاد.

وأظهرت النتائج أن بخّاخ الأنف بنوعيه قلّل فترة العدوى بنسبة 20%، ونجح في إبعادها في كثير من الأحيان، بينما نجح العلاج السلوكي بنسبة 5%.

ونصح الباحثون باستخدام بخّاخ الأنف بعد مخالطة مريض بعدوى تنفسية، أو في أول يوم من ظهور أعراض العدوى مثل التهاب الحلق أو السعال أو الزكام.

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