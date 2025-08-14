ما هي فوائد التفاح في الصيف؟

الوكيل الإخباري- ينصح خبراء التغذية بتناول التفاح خلال فصل الصيف، لما يحتويه من فوائد غذائية تساعد الجسم على مواجهة الحرارة والحفاظ على الترطيب.

ويتميّز التفاح بنسبة عالية من الماء والألياف التي تعزز الشعور بالشبع، إضافة إلى فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتحمي الخلايا من التلف.



كما يساعد التفاح في تنظيم عملية الهضم، ويمنح الجسم طاقة وحيوية، مما يجعله خيارًا مثاليًا خلال أيام الصيف الحارة.