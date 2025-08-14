ما هي فوائد التفاح في الصيف؟

ويتميّز التفاح بنسبة عالية من الماء والألياف التي تعزز الشعور بالشبع، إضافة إلى فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتحمي الخلايا من التلف.
كما يساعد التفاح في تنظيم عملية الهضم، ويمنح الجسم طاقة وحيوية، مما يجعله خيارًا مثاليًا خلال أيام الصيف الحارة.
-
أخبار متعلقة
-
قد يكون "مضرا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل
-
السلطات الأمريكية تسحب منتجا شائعا لعلاج تساقط الشعر يهدد سلامة الأطفال
-
دواء شائع لحرقة المعدة قد يسبب مشاكل هضمية خطيرة
-
فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟
-
بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك
-
دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة
-
ما تأثير اللحوم الحمراء على الصحة العقلية؟
-
هل يجب تفريغ غلاية الماء في كل مرة استخدام؟