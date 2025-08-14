ملابس واقية من الشمس: ضرورة صحية للفئات الأكثر عرضة للخطر

الوكيل الإخباري- أوضحت الدكتورة ماريون مورس-كاربي أن الملابس العادية توفر حماية محدودة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ما يجعل الملابس الواقية من الشمس ضرورة خاصة للفئات الحساسة مثل الأطفال وأصحاب البشرة الفاتحة.

وتتميز الأقمشة المنسوجة بإحكام والداكنة بقدرتها على توفير حماية تصل إلى SPF 40 أو 50، مقارنة بالقمصان القطنية العادية التي لا تتجاوز SPF 10.



وتُعد هذه الملابس مهمة أيضًا لمن يمارسون أنشطة مكشوفة تحت الشمس، مثل المشي الطويل، الرياضات المائية، أو المهن الخارجية كأعمال الطرق.



الهدف منها هو الوقاية من الحروق الشمسية، تقليل خطر سرطان الجلد، والحد من علامات الشيخوخة المبكرة، ما يجعلها أداة فعالة للحفاظ على صحة الجلد.