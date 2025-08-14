قد يكون "مضرا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل

وأظهرت نتائج الدراسة أن المروحة ترفع من معدل فقدان العرق بنسبة 60%، ما يشكّل خطرًا إضافيًا على المصابين بالجفاف، كما أنها تزيد من الضغط القلبي تحت هذه الظروف.
وقال قائد الفريق البحثي، الدكتور كونور غراهام، إن المراوح يمكن أن تكون مفيدة حتى درجة حرارة 39 إلى 40 درجة مئوية، لكن استخدامها في درجات حرارة أعلى قد يفاقم الإجهاد الحراري ويشكل خطرًا على الصحة.
وأضاف أن الهواء الساخن الذي تدفعه المروحة قد يرفع حرارة الجسم بسرعة تفوق قدرة الجسم على التبريد عبر التعرق.
