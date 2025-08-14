من أجل الصحة.. "نصيحة" خلال موجة الحر

وتعتبر المشروبات الغازية والعصائر المعلبة والمثلجات التجارية والحلويات من أكثر المأكولات ضرراً لاسيما خلال الصيف، ويقول الأطباء إن تناول هذه المأكولات بإفراط يؤدي إلى ارتفاع مُستوى السكر في الدم.
ولهذا، وخلال موجة الحر، يجب الإقبال على تناول الفواكه الطازجة والإكثار من المياه والمشروبات الطبيعية من أجل ترطيب الجسم.
