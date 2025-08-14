الخميس 2025-08-14 02:41 م
 

من أجل الصحة.. "نصيحة" خلال موجة الحر

تعبيرية
 
الخميس، 14-08-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   من الضروري جداً الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات خلال فصل الصيف، باعتبار أنها تزيد من العطش وتسبب الإرهاق.

وتعتبر المشروبات الغازية والعصائر المعلبة والمثلجات التجارية والحلويات من أكثر المأكولات ضرراً لاسيما خلال الصيف، ويقول الأطباء إن تناول هذه المأكولات بإفراط يؤدي إلى ارتفاع مُستوى السكر في الدم.

ولهذا، وخلال موجة الحر، يجب الإقبال على تناول الفواكه الطازجة والإكثار من المياه والمشروبات الطبيعية من أجل ترطيب الجسم.

خخهخخ

