خلال الصيف.. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد؟

الوكيل الإخباري- حذر آدم تايلور، أستاذ التشريح بجامعة لانكستر، من أن الاستحمام بالماء البارد في الأجواء الحارة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يقلل من تدفق الدم إلى سطح الجلد، ما يؤدي إلى حبس الحرارة داخل الجسم بدلاً من التخلص منها.

وأوضح تايلور أن الماء البارد قد يتسبب في "صدمة برد"، خاصة عند درجة حرارة 15 مئوية، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وارتفاع الضغط، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص المصابين بأمراض القلب.



كما نبّه إلى أن الاستحمام بالماء الساخن في يوم دافئ يمنع الجسم من التخلص من الحرارة ويزيد من حرارته الداخلية.



وأوصى تايلور باستخدام الماء الفاتر (بين 26 و27 درجة مئوية) كأفضل خيار، لأنه يساعد الجسم على التبريد الطبيعي من خلال تعزيز تدفق الدم إلى سطح الجلد.