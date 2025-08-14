خلال الصيف.. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد؟

وأوضح تايلور أن الماء البارد قد يتسبب في "صدمة برد"، خاصة عند درجة حرارة 15 مئوية، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وارتفاع الضغط، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص المصابين بأمراض القلب.
كما نبّه إلى أن الاستحمام بالماء الساخن في يوم دافئ يمنع الجسم من التخلص من الحرارة ويزيد من حرارته الداخلية.
وأوصى تايلور باستخدام الماء الفاتر (بين 26 و27 درجة مئوية) كأفضل خيار، لأنه يساعد الجسم على التبريد الطبيعي من خلال تعزيز تدفق الدم إلى سطح الجلد.
