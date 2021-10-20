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الأربعاء، 20-10-2021 02:30 م

كيف تعرف أن طفلك مصاب باعوجاج العمود الفقري؟

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الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن ميل جسم الطفل ينذر بالإصابة باعوجاج العمود الفقري (scoliosis).

وأوضحت الرابطة أن أعراض هذا المرض الخطير تشمل أيضاً إمالة الرأس إلى الجانب في أغلب الأحيان وارتفاع أحد الكتفين عن الآخر وتقوس القفص الصدري للأمام على أحد الجانبين.


وحذرت الرابطة من أن اعوجاج العمود الفقري يمكن أن يؤثر بالسلب على وظيفة الرئة أو القلب مع مرور الوقت، كما أنه يندرج ضمن "العيوب الجمالية"، الأمر الذي يترتب عليه مشاكل نفسية.


وكلما تأخر العلاج في هذه الحالات، زادت صعوبته وكانت النتائج غير مُرضية في الغالب. لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب،بالإضافة لإمكانية اللجوء للجراحة لتصحيح وضعية العمود الفقري.

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