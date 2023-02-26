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الأحد، 26-02-2023 05:05 م

براءة البطاطس المثلجة من السرطان

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الوكيل الإخباري- برّأت توصية جديدة البطاطس المثلجة من دورها في التسبب بالسرطان، بعد سنوات من الاعتقاد بأنّ تخزين البطاطس النيئة في درجات حرارة منخفضة يؤدي إلى تكوين سكريات إضافية، قد تتحوّل إلى مادة مسرطنة عند قلي البطاطس أو تحميصها أو خبزها.

أجرت "لجنة حماية المستهلك" تحديثاً لنصائحها، في ضوء أحدث أبحاث "منظّمة الغذاء العالمي"، حيث أشارت خبيرة التغذية شيفالي لوث إلى أنّ النصائح حول البطاطس قد تغيّرت،  إذ بات تخزين البطاطس في الثلاجة طريقة جيدة لتحقيق أقصى استفادة منها، خاصة إذا كان استخدامها يطول، لكن شرط عدم جمعها مع مواد غذائية أخرى، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وكان خبراء بريطانيون من هيئة المعايير الغذائية، قد أصدروا تحذيرًا بأن تخزين البطاطس في الثلاجة غير صحي، وينتج مواد ضارة. وذكر الخبراء أنه عندما يتم تخزين البطاطس في الثلاجة، يتم تحويل النشا في البطاطس إلى سكر". 

 

وأوضحوا أنه عند خبزها أو قليها، تتحد السكريات مع  الحمض الأميني الأسباراجين وتنتج مادة الأكريلاميد الكيميائية، والتي يعتقد أنها ضارة.


نصائح مهمة للتخزين
كما قدمت شيفاني لوث نصائح صحية مهمة لتخزين الخضروات، معتبرة أن الطريقة المثلى هي تخزين الأرغفة في كيس من القطن أو البلاستيك القابل لإعادة الاستخدام داخل او خارج الثلاجة.

كما شددت على أهمية الفصل بين الفاكهة والخضروات بشكل جيد في الأدراج الموجودة في الأسفل، كي لا تنتج غاز الإيثيلين، الذي يؤدي إلى تسريع فسادها، أما البصل والثوم فيجب حفظهما داخل خزانة جافة ومظلمة.

ويُفضل ترتيب البراد بدءاً من الرف العلوي الأكثر دفئاً والأفضل للأطعمة الجاهزة مثل الجبن، ثم الأرفف الوسطى الأكثر برودة، أما الرف السفلي فهو الأبرد، وهو مثالي لتخزين اللحوم النيئة والدواجن والأسماك، والفتح الدائم يجعل باب البراد من أكثر المناطق دفئاً، لذا فهو غير مناسب للحليب والبيض.

هدر عالمي
ولفتت "دايلي ميل" إلى استطلاع أجرته منظمة الصحة العالمية حول تخزين الخضراوات والأطعمة في الثلاجة، فتبين أنّ الأسر البريطانية تتخلص كل يوم من 20 مليون شريحة خبز و4.4 ملايين حبة بطاطس.


وبشكل عام – وفقاً للمنظمة -  يتم التخلّص من 4.4 ملايين طن من الطعام سنوياً، مما يكلف كل شخص 210 جنيهات إسترلينية في المتوسط ، وله تأثير بيئي كبير.

 

 

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