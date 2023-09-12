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الثلاثاء، 12-09-2023 11:38 ص

بسبب العاصفة دانيال.. طبيب يوجه نصائح مهمة لهذه الفئات

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الوكيل الإخباري - قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح بشأن سوء الأحوال الجوية، والأتربة ووصول عاصفة "دانيال" لمصر، قائلا إنه يجب الجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى، ولا سيما لكبار السن، والأطفال، ومرضى الحساسية الصدرية والأنف والعين، وأصحاب الأمراض المزمنة.

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نصائح مهمة بسبب العاصفة "دانيال" لهذه الفئات
وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال اتصال هاتفي : "في حالة اضطرارنا للخروج لا بد من أخذ جميع التدابير اللازمة أهمها هو ارتداء ماسك الوجه، لأنها في هذا التوقيت تحديدا تشكل حائط صد ضد دخول الأتربة، والغبار لمجرى الحاجز الأنفي، وتمنع تهيج الأنف والصدر، والأزمات الربوية".

ونصح "الحداد"، بضرورة استخدام الأدوية، ومضادات الحساسية، وبخاخات الأنف والصدر، وموسعات الشعب لمرضى الحساسية الصدرية، من أجل منع حدوث الأزمات الربوية، أو الدخول في نوبات من العطس أو الزكام، أو احتقان الجيوب الأنفية، مشيرًا إلى أهمية ارتداء نظارة شمس وغطاء للرأس لمرضى حساسية العين، بالبعد عن الأماكن التي بها أشجار، منعا للحوادث.

 

 

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