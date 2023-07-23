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الأحد، 23-07-2023 09:20 ص

بشرى سارة لمرضى ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- كشفت النتائج الأولية للتجارب السريرية على حقنة جديدة، تعطى لمرضى الضغط المرتفع كل 6 أشهر، تتسبب في ضبط مستويات ارتفاع ضغط الدم.

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ووجدت نتائج التجارب السريرية التي أجريت على 107 مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم، في أربع مواقع مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأشخاص الذين تلقوا حقنة واحدة من دواء زيلبيسيران، عانوا من انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي لمدة 6 أشهر.

حيث تلقى 80 شخصًا على حقنة واحدة زيلبيسيران تحت الجلد، بينما تلقى 32 منهم دواء وهميًا لا يحتوي على مكونات نشطة، في بداية التجربة انتقل 5 أشخاص من الدواء الوهمي إلى العلاج بالزيلبيسيران، بحسب "سبوتنيك".


ووجدت الدراسة أن الانخفاض في ضغط الدم الذي لوحظ في المرضى الذين عولجوا بالحقنة الجديدة، كان ثابتًا على مدار 24 ساعة، يعمل الدواء عن طريق منع إنتاج الأنجيوتنسين؛ وهو هرمون في الجسم يضيق الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.


وقال الباحثون: "أن هذه البيانات الأولية تدعم إمكانية إجراء مزيد من الدراسة لإدارة زيلبيسيران كل ثلاثة أشهر أو مرتين في السنة، كعلاج للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم".


فيمّا أبان البروفيسور ديفيد ويب، الذي قاد التجربة: "هذا تطور كبير في ارتفاع ضغط الدم، لم يكن هناك فئة جديدة من الأدوية المرخصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، خلال الـ 17 عامًا الماضية".

 

الكونسلتو الطبي

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