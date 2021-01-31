الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

المصفاة: جميع منتجاتها من البنزين والديزل تباع فقط في محطات جوبترول وGULF

تنويه هام الى اولياء امور الطلبة حول رسوم المدارس الخاصة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

مطالبة بإعادة فتح باب التجنيد في الأمن العام

حادث سير مروع في طبربور

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

الأحد، 31-01-2021 02:37 م

بصلة صغيرة يوميا تنقذك من مرض خطير

fd0db515abfb0e0534ccde0522d8ae2f


الوكيل الاخباري - وجه أخصائي بالتغذية والصحة نصيحة لجميع الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول البصل، بضرورة تناول حبة بصل صغيرة يوميا بسبب فوائدها الكبيرة بالإضافة إلى أنها تجنب الإنسان مرض خطير جدا وشائع.

اضافة اعلان

وفقًا لاختصاصي التغذية الروسي، ميخائيل جينزبورغ، يعد البصل من بين الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الأمر الذي يمنحها قدرة علاجية عالية.

 

وبحسب الأخصائي، تستطيع هذه المضادات المتواجدة في البصل، إبعاد مرض السرطان عن الإنسان وتجنيبه المعاناة.

ونوه الخبير إلى أن الكثير من الناس لديهم بؤر خاملة للسرطان ويمكن أن تصبح هذه البؤر نشطة في أي لحظة.


وقال "إذا حدث التهاب وتأثرت أساسيات الأورام، فقد تحدث عمليات تؤدي إلى توسع نمو الأورام في الجسم".


وأوضح الأخصائي أن الورم السرطاني ينمو عندما يبدأ "جنينه" في النمو مع الأوعية الدموية التي تساهم في انتشاره، لكن بعض الأطعمة تحتوي على مواد تمنع حدوث ذلك، ومن بين الأطعمة التي تمنع تطور التكوينات الخبيثة للسرطان، هو البصل.


ويحتوي البصل على مادة الكرتيسين التي تقوي جدران الأوعية الدموية ولها تأثير عام مضاد للالتهابات، بحسب "مديك فروم" الروسية.


وبالإضافة إلى البصل، فإن الثوم والكركم والزنجبيل لها تأثيرات مشابهة للبصل على الأورام، بحسب الخبير.


وبين جينزبورغ أن البصل الأحمر مفيد بشكل خاص في هذا الصدد، لأنه يحتوي بشكل خاص على جرعات كبيرة من مضادات الأكسدة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
asabnews_2021-01-30_02-00-07_468731

علامات خارجية تشير إلى أمراض القلب

1612006231

العلماء يكشفون خطورة 'القاتل الصامت'

الروسان

هل يساعد القمح بالتحكم في مستويات ضغط الدم؟

835

عالِم يتحدث عن بعض خفايا الإصابة بمرض الجذام

2019_10_3_14_50_21_431

6 أغذية صديقة لمرضى الضغط المرتفع

images

دراسة: تدريب الدماغ يمكنه حل مشاكل 'اضطراب ما بعد الصدمة'

أخبار متعلقة
2020_10_16_17_52_39_474

طبيب يكشف مخاطر تحمل الصداع

tbl_articles_article_21627_6984afd5406-b18f-43de-9763-998b1ee0a7d8

دراسة تكشف آثارا جانبية.. ماذا يحصل عند تناول الكثير من البصل؟

rd_srtn_ytjhlh_lrjl

الكشف عن الأعراض التي تنذر بالإصابة بالسرطان