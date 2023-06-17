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السبت، 17-06-2023 07:12 ص

بعد استفاقة امرأة قبل دفنها .. دليلك للتأكد من وفاة شخص ما

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الوكيل الاخباري - لعل الرجوع إلى الحياة بعد الموت، فكرة تقتصر على القصص الدرامية، ولكن في الإكوادور اتضح أن الأمر قد يحدث فعلًا، حيث استفاقت امرأة في السبعينيات من عمرها تدعى "بيلا" خلال مراسم تشييع جثمانها، في حادثة تسببت في صدمة للجميع.

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وعليه، لابد أن تكون على دراية بكيفية التأكد من وفاة الشخص، حتى لا تقف حائرًا، ولا بُد أن تكون قادرًا على التفرقة بين شخص توفى وآخر فقد الوعي.

كيفية التأكد من الوفاة
- عدم وجود أي حركة بالجسم.
- توقف التنفس تمامًا لمدة دقيقة كاملة.
- فقدان الشعور بأي نبض لمدة دقيقة كاملة، من خلال فحص الشريان السباتي بالرقبة.


- اتساع حدقة العين.
- عدم استجابة العين للضوء عند الفحص بالكشاف.


- ظهور بعض العتامة البيضاء في القرنية وفقدان لمعانها إلى حد ما.
- تيبس عضلات الجسم، ويحدث ذلك بعد مرور من 3 إلى 4 ساعات على الوفاة.


التفريق بين أعراض الوفاة وفقدان الوعي
1- مريض الإغماء يتنفس بشكل طبيعي جدًا.
2- فاقد الوعي لديه نبض واضح ومحسوس جيدًا.
3- يمكن الشعور بضربات القلب بسهولة لدى فاقد الوعي.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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