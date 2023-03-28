بعد وفاة نجل البلوجر ديانا.. كيف تنقذ مصاب بحادث طريق؟

الوكيل الإخباري- توفي الطفل راكان نجل البلوجر ديانا محمد عقب تعرضه لحادث سيارة أليم، أدى لدخوله العناية المركزة لعدة أيام فاقدًا الوعي حتى تم إعلان وفاته.



نستعرض في التقرير التالي أبرز الإسعافات الأولية التي يجب القيام بها لإسعاف من تعرض لحوادث الطرق، وفقًا لـ"Cleveland clinic".



حوادث الطرق أحد أبرز أسباب الوفيات على مستوى العالم، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن الإسعاف المبكر والسليم للمصابين بحوادث الطرق يساهم بشكل كبير في تجنب المضاعفات الخطيرة، وتقليل فرص الوفاة.



الإسعافات الأولية لمصابي حوادث الطرق

اضافة اعلان



هناك عدد من الإسعافات الأولية الضرورية والبسيطة التي قد تنقذ حياة بعض المصابين:



الاتصال بالإسعاف

الوصول المبكر للإسعاف لموقع حوادث الطرق يساعد في حماية أكبر عدد من مصابي الحوادث من التعرض لمضاعفات خطيرة وحتى فقدان الحياة، لذا من الضروري عند وقوع حادث طريق الاتصال بالإسعاف والإبلاغ عن الموقع الدقيق للحادث.



التحقق من عدم وجود عوائق في الفم أو الحلق

إذا توقف المصاب عن التنفس يجب فحص فمه بحثًا عن أي انسداد عن طريق استخدم السبابة والإصبع الأوسط لإزالة الانسداد وتنظيف مجرى الهواء، لمساعدة المصاب على التنفس.



الإنعاش القلبي الرئوي

إذا لم يكن هناك نبض والمصاب لا يستجيب ولا يتنفس يمكن إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على الفور، عن طريق الضغط على الصدر باستمرار بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة حتى وصول المسعفين ولا داعي لمحاولة إعطاء أنفاس الإنقاذ إذ كان الشخص غير مدرب.



معالجة الجروح النازفة

البحث عن الجروح النازفة، ومحاولة وقف النزيف عن طريق الضغط المستمر على الجرح بقطعة قماش، والتأكد من إحكام الضغط على موضع الجرح.



التعامل مع إصابات العمود الفقري

في حوادث الطرق من المتوقع حدوث إصابات في الرقبة والعمود الفقري، إذا كان المصاب فاقدًا للوعي أو لم يقم بتحريك رقبته بشكل طبيعي فمن الأفضل عدم تحريكه إلا إذا كان هناك خطر على حياته إذا بقي في نفس المكان، إذ يمكن أن يؤدي تحريك المريض مع وجود إصابات في الرقبة والعمود الفقري إلى مزيد من الضرر.



الحافظ على دفء المصاب

يشعر المصاب بالبرد الشديد بعد الحادث بسبب الصدمة، لذا فتدفئة المريض أمر بالغ الأهمية لبقائه على قيد الحياة، يمكن الاستعانة بأي ملابس أو أي شيء متاح والتأكد من التدفئة قدر المستطاع وخاصة الأطراف.



التعاون مع المسعفين

يجب إبلاغ المسعفين فور وصولهم مكان الحادث بكل التفاصيل بشكل دقيق من حيث مكان وموعد الحادث وكيفية وقوعه والإسعافات الأولية البسيطة والأولية التي تلقاها المصاب قبل وصول الإسعاف، قد تساعد تلك المعلومات المسعفين في تقديم الإسعافات الضرورية التي يحتاجها المريض في الوقت الحالى وتقيم حالته بشكل مبدأي.

الكونسلتو الطبي