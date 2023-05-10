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الأربعاء، 10-05-2023 09:58 ص

بـ3 خطوات.. كيف تُفرّق بين الأسماك الطازجة والتالفة؟

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الوكيل الإخباري- تتمتع الأسماك بنكهة لذيذة إذا كانت طازجة. ولكن، كيف تختار شراء الأسماك الطازجة، وتبتعد عن التالفة منها؟

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، ثلاث خطوات ستُفيدك حتمًا في المرة المقبلة التي تزور فيها سوق الأسماك.


الأسماك الطازجة
يميل لون الخياشيم إلى الأحمر الزاهي أو اللامع، وتتمتع الأسماك برائحة مقبولة، ولا يُوجد أي نزيف دموي عند قطعها. 

الأسماك التالفة
يميل لون الخياشيم إلى البني الغامق، وتتمتع الأسماك برائحة كريهة. كما يوجد نزيف دموي عند قطع الأسماك التالفة.

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ويبقى السؤال.. ما الشروط التي يجب الالتزام بها عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة؟

 

 البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها روائح كريهة


اللحوم متماسكة وترتد لمكانها بعد الضغط عليها


القشور لامعة متماسكة لا تُنتزع بسهولة


العيون بارزة وتتميز باللمعان


الخياشيم حمراء إلى وردية اللون

 

سي ان ان

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