بلد يعلن تفشي شلل الأطفال

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن مسؤولي الصحة في بوروندي أعلنوا يوم أمس الجمعة تفشياً لفيروس شلل الأطفال بعد التأكد من إصابة ثماني حالات وذلك في أول تفش من نوعه في ثلاثة عقود من الزمن.



وقالت المنظمة إن الحالات المؤكدة هي لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات لم يحصل على اللقاح المضاد للمرض وطفلين آخرين خالطاه في منطقة إيسالي بغرب بوروندي.

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وتابعت "بالإضافة إلى ذلك أكدت خمس عينات من المراقبة البيئية لمياه الصرف الصحي وجود فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني".



يمكن أن تحدث عدوى فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني عندما تنتشر السلالة الضعيفة من الفيروس الموجودة في لقاح شلل الأطفال الفموي بين السكان الذين لم يتم تحصينهم منذ فترة طويلة.

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