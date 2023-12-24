بماذا يشير العطس المتكرر بعد الاستيقاظ؟

الوكيل الإخباري - العطس بعد الاستيقاظ من النوم عرض شائع لدى الكثيرين خاصًة في فصل الشتاء، قد يكون نتيجة التعرض للهواء البارد، وقد يشير الأمر لمشكلة صحية تستوجب التشخيص والعلاج المناسب.

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يعاني الكثير من الناس من العطس المتكرر بعد الاستيقاظ، وقد يكون هذا بسبب مجموعة من الأسباب، منها:



الحساسية

تعد الحساسية من أكثر الأسباب شيوعًا لكثرة العطس بعد الاستيقاظ، حيث تؤدي إلى التهاب الأغشية المخاطية في الأنف، مما يؤدي إلى إفراز المزيد من المخاط والعطس، وتشمل مسببات الحساسية الشائعة حبوب اللقاح، وعث الغبار، ووبر الحيوانات الأليفة.



التهاب الأنف الحركي الوعائي

هو حالة تؤدي إلى التهاب الأغشية المخاطية في الأنف بسبب التغيرات بدرجة الحرارة أو الرطوبة أو الضوء، وقد يؤدي هذا الالتهاب إلى العطس، بالإضافة إلى سيلان الأنف وانسداد الأنف.



التهاب الجيوب الأنفية

هو التهاب في الجيوب الأنفية، وهي تجاويف صغيرة في الجمجمة محاطة بالعظام، وقد يؤدي هذا الالتهاب إلى العطس، بالإضافة إلى ألم في الوجه والصداع.



الارتجاع المعدي المريئي

هو حالة تؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى التهاب الحلق والحنجرة، وقد يؤدي هذا الالتهاب إلى العطس، بالإضافة إلى السعال والحرقة.



بعض الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين غير المخصصة للحساسية، العطس كأثر جانبي.

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