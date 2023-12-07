أضرار خطيرة لتشغيل التدفئة الكهربائية أثناء النوم

الوكيل الإخباري - مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات حرارة الطقس، يلجأ البعض لتشغيل المدفأة الكهربائية ليلا ونهارا للحصول على الدفء.

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مخاطر صحية ناتجة من تشغيل المدفأة



- جلد جاف

الهواء الدافئ يمكن أن يجرد جلد الجسم من الزيوت الطبيعية، فيؤدي هذا الى حدوث جفاف وحكة إذا تم ترك المدفأة طوال الليل.



- صعوبة في التنفس

المدفأة تسبب صعوبة في التنفس، بالإضافة الى جفاف الحلق والسعال .



- تعرق ليلي

تشغيل المدفأة طوال الليل تعرضك الى زيادة العرق أثناء النوم، مما يعرضك الى اضطرابات في النوم، هذا التعرق يؤدي بالشخص إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض الجلدية.



- أعراض تشبه البرد

كثرة تشغيل المدفأة طوال الليل يؤدي الى تراكم الغبار الذي يعرضك إلى الحساسية، وأيضا انسداد الأنف والعطس من المشاكل الشائعة، نحن بالفعل معرضون لهذه الأعراض بسبب الفيروسات المنتشرة في فصل الشتاء.



- تورم القدمين

حينما تستيقظ بأقدام منتفخة، فقد يكون هذا مؤشر على أنك تنام في غرفة تكون درجة حرارتها مرتفعة جدا، نتيجة تشغيل المدفأة .



- انتشار الحشرات

الحشرات مثل البراغيث والذباب وبق الفراش تنمو في البيئات الدافئة.

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