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الخميس، 25-05-2023 04:20 م

بينها الكمثرى .. 5 فواكه صيفية تعزز المناعة

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الوكيل الإخباري- قد يسهم تناول بعض الفواكه خلال فصل الصيف، في تعزيز صحة الجهاز المناعي، بوالتالي زيادة فرص مكافحة ارتفاع مستويات الالتهابات في الجسم.

نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من الفواكه الصيفية التي تعزز صحة الجهاز المناعي، وفقًا لموقعي "Only my health"، و"NDTV".

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فواكه صيفية تعزز الجهاز المناعي


1- البطيخ
يعتبر البطيخ فاكهة موسم الصيف الرئيسية، نظرًا لاحتوائه على قيمة غذائية مرتفعة تساعد في تعزيز صحة الجسم بشكل عام، بما في ذلك تعزيز الجهاز المناعي، حيث يحتوي البطيخ على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، وهو أحد الكاروتينات التي تعطي اللون الأحمر، فضلًا عن فيتامين سي، وكلاهما مضاد أكسدة قوي يعزز صحة الجسم.


2- المانجو
تمتاز المانجو باحتوائها على معادن وفيتامينات ضرورية لصحة الجسم، حيث توفر 100 جرام من المانجو 34.6% من الاحتياجات الغذائية اليومية من فيتامين سي، هي نسبة عالية تزيد من تقوية مكافحة المناعة ضد الفيروسات أو البكتريا التي تدخل الجسم، تتسبب في حدوث عدوى.

 

3- البابايا
تعد البابايا فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وهي غنية بإنزيم يعرف باسم باباين، المعروف بقدرته على تعزيز صحة المناعة وخفض مستويات الالتهابات، وفي نفس الوقت تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من عسر الهضم، كما توفر البابايا الفيتامينات والمعادن التالية:
-فيتامين سي.
-فيتامين أ.
-فيتامين E.
-الليكوبين.


4- الخوخ
ينعكس تناول الخوخ على الجسم كله، فهو يحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي والمفيدة في تحسين هضم الأطعمة، فضلًا عن احتوائه على البوتاسيوم الذي يضبط ضغط الدم ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والوقاية من الجفاف في فصل الصيف، إضافًة إلى فيتامين سي الذي يحسن من صحة الجهاز المناعي.


5- الكمثرى
تعتبر الكمثرى الفاكهة لذيذة المذاق وفي نفس الوقت غنية بمضادات الأكسدة خاصًة فيتامين سي، فضلًا عن احتواء الكمثرى على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، يسهم تناولها في تنظيم مستويات ضغط الدم، لذا تعتبر الكمثرى فاكهة مساهمة في تحسين صحة الجهاز المناعي.

 

الكونسلتو الطبي 

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