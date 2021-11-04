الوكيل الإخباري - تعد التمارين الرياضية جزءًا مهمًا في علاج والسيطرة على مرض السكري ومن أهم الخطوات لإدارة مستوى السكر في الدم، حيث إن مستويات السكر في الدم غير المنضبطة يمكن أن تعرض الجسم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والحالات الصحية الشديدة الأخرى، وممارسة الرياضة هي إحدى الطرق التي ينصح بها خبراء الرعاية الصحية للمساعدة في السيطرة على مرض السكري.

اضافة اعلان

أهمية ممارسة التمارين الرياضية لمرضى السكري:

1 - تساعد الجسم على الاستفادة من الإنسولين وهو الهرمون الذي يساعد الجسم في الحصول الطاقة من الأطعمة التي نتناولها.

2 - تحرق السعرات الحرارية وتبنّي العضلات وتساعدك على الوصول والحفاظ على وزن صحي.

3 - تقوّي العظام.

4 - تقللّ من خطر أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

5 - تحسّن التوازن والقوة والقدرة على التحمل.

6 - يمكن زيادة مستوى طاقتك من الرياضة.

7 - تخفّف من التوتر والإجهاد.

نصائح ممارسة الرياضة لمرضى السكري

1 - الحصول على موافقة الطبيب المعالج قبل البدء بممارسة رياضة جديدة.

2 - تناول عصير فواكه، أو أي نوع من السكريات قبل الخروج لممارسة أي نوع من الرياضات، وذلك تحسبًا لحالة انخفاض مستوى السكر في الدم.

3 - ارتداء حذاء ملائم لنوع الرياضة التي تمارسونها لمنع الإصابات والجروح.

4 - التأكد من عدم وجود جروح أو تقرحات على الرجلين قبل ممارسة الرياضة وانتعال الحذاء.

5 - المواظبة على شرب الماء قبل، وخلال، وبعد الرياضة.

6 - فحص مستوى السكر في الدم قبل ممارسة الرياضة وبعدها، كما ينصح باستشارة الطبيب بالنسبة لمستوى السكر في الدم الملائم قبل ممارسة الرياضة.

7 - التوقف عن ممارسة الرياضة وفحص مستوى السكر في الدم إذا شعرتم بالرعشة، أو القلق، أو التعرق الزائد أو أي تغيير غير عادي في نظم القلب (معدل دقات القلب).

8 - ممارسة تمارين تدفئة العضلات لمدة 5-10 دقائق قبل ممارسة أي نوع من الرياضات، لكي يكون الجسم مستعدًا للرياضة ولا يتم مفاجئته بتمارين صعبة ومكثفة.

أفضل 5 تمارين رياضية لمرضى السكري

1 - المشي: من أسهل الطرق للحفاظ على لياقتك، يمكن أن يساعد المشي في إدارة المضاعفات التي يسببها مرض السكري وبالتالي المساهمة في إدارته، يعزز إدارة الوزن التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مشاكل القلب والأوعية الدموية والعظام. يمكنك ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 مرات في الأسبوع بمفردك أو مع أصدقائك وعائلتك.



2 - اليوغا: تعتمد اليوغا على مجموعة من الحركات التي تزيد من مرونة وقوّة الجسم، كما وتزيد من توازن الجسم، ويساعد التّركيز على التّنفس وحركات اليوغا في التّقليل من التّوتر وبناء العضلات، ما يساعد مرضى السّكري على زيادة التحكم بمستويات السكر بالدّم.



3 - الرقص: يعد الرقص أحد أنواع التمارين الرياضية المناسبة لمرضى السكري لأنّه سهل وممتع، ويساعد على فقدان الوزن، والتحكّم بمستويات السّكر بالدّم، بالإضافة إلى دوره في تقليل التّوتر وتحسين مرونة الجسم.



4 - السباحة: وصف اتحاد روابط الصيادلة الألمان السباحة بأنها الرياضة المثالية لمرضى السكري لأنها لا تشكل إجهاداً ولا تتسبّب في حدوث ارتفاع أو انخفاض شديد بمستوى السكر بالدم. وتحمي المفاصل والأربطة والأوتار، كما أنها تعمل على تقوية الرئة.



5 - ركوب الدراجة: يمكنك أداء هذه التمارين الهوائية في المنزل باستخدام دراجة ثابتة أو في الهواء الطلق.

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة