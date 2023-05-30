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الثلاثاء، 30-05-2023 02:32 م

تجنبها .. 5 أخطاء تؤدي إلى انتفاخ الكرش

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الوكيل الإخباري - السمنة مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.

تنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.

ولكن ما يدعو للتفاؤل أن حتى إنقاص قدر بسيط من الوزن بإمكانه أن يحسن المشكلات الصحية المرتبطة بالسمنة أو يقي منها.

ويمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي أكثر فائدة للصحة وزيادة مستوى النشاط البدني وإدخال بعض التغييرات السلوكية في إنقاص وزنك.

كذلك تعد الأدوية الموصوفة طبيًا والإجراءات الجراحية لإنقاص الوزن خيارًا ممكنًا لعلاج السمنة.

وبحسب موقع "إيت ذيس"، يعرض الخبير في اللياقة البدنية، أنتوني يونغ، خمسة أسباب تؤدي إلى انتفاخ الكرش وتحوله إلى ما يشبه طبقات عند الجلوس.

1. الجلوس كثيرا
بعض الأشخاص يقضون اليوم بأكمله وهم جالسون على الأرائك بينما يتابعون التلفزيون وينبشون هواتفهم الذكية، دون القيام بحركة، وهذا الأمر ليس مفيدا على الإطلاق، بل هو مؤذ جدا، وفقا لسكاي نيوز.

ويوصي خبراء بالحرص على الحركة بين الفينة والأخرى، لأن الجلوس يعني حرق سعرات حرارية أقل، وعرضة أكبر لزيادة الوزن.

2. التسلية بالأكل
إذا كنت تأكل خارج أوقات الوجبات، فتظل يداك مليئتين دوما بقطع من الشوكولاتة أو البسكويت، فهذا الأمر خاطئ، لأنك تجعل جسمك يستهلك عددا هائلا من السعرات الحرارية غير النافعة، وبدون قيمة غذائية تذكر.

وكانت دراسة منشورة في صحيفة "سايكولوجي آند بيهافير" قد كشفت أن من يأكلون وهم يستخدمون الهاتف المحمول، يزيدون استهلاكهم من السعرات الحرارية بـ15 بالمئة.

3. اختلاق الأعذار
بعض الأشخاص يدركون أنهم يأكلون وجبات سريعة مؤذية لصحتهم، لكنهم يحاولون إيجاد أعذار تريح ضمائرهم، كأن يقول الواحد منهم: "لقد تعبت اليوم في العمل، وكان النهار شاقا للغاية، فلا مانع من أن أكافئ نفسي ببرغر أو دجاج مقلي".

وربما يحتاج بعض الأشخاص إلى مساعدة مختصين في التغذية حتى يخرجوا من هذا النفق، وعندئذ، سيجدون أنفسهم بمراعاة جدول تم وضعه لهم على نحو صارم ودقيق.

4. الإكثار من الطعام غير الصحي
حين يأكل المرء طعاما غير صحي، فإنه يصاب بالخمول ويحجم عن الحركة، ويصبح أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وتحتوي الأطعمة غير الصحية على مواد معالجة توقع في الإدمان، وتجعل الفرد لا يتردد في التهام المزيد من السكر.

5. قسط غير كاف من النوم
الطعام هو الذي يوقع في السمنة، لكن ثمة عامل آخر هو النوم، لأن الشخص الذي لا يأخذ قسطا كافيا من الراحة، يظل أكثر عرضة لمراكمة الوزن الزائد، ورؤية الكرش تبرز نحو الأمام.

ويوصي الخبراء بأن ينام الفرد البالغ مدة سبع ساعات على الأقل، في حين أضحى الناس في الوقت الحالي يفضلون السهر حتى وقت متأخر وسط الشاشات وشطائر الطعام المشبعة بالدهون.


مصراوي

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