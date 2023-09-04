تجنبها.. 5 أطعمة تزيد من التهابات الجسم

الوكيل الإخباري - يلعب الطعام الذي نتناوله يومياً، دوراً رئيسياً في تزويد أجسامنا بالطاقة المطلوبة، كي نتمكن من ممارسة الأنشطة المختلفة بنشاط وحيوية.

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ورغم أن الطعام يعد الوسيلة الأساسية التي تضمن تمتع أجسادنا بصحة جيدة، إلا أنه يمكن أن يكون أيضاً مصدراً للداء وتحديداً للإصابة بالالتهابات، فما يجهله الكثيرون، أن المواظبة على تناول كميات كبيرة ومتكررة من بعض أنواع الأطعمة، يمكن أن تكون سبباً للإصابة بالتهاب مزمن، يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.



كيف يتسبب الطعام بالالتهاب؟

يتسبب في الحالة التي يكون فيها الالتهاب ناجماً عن الطعام، فإن ما يحدث يعود لقدرة الأطعمة المُصنّعة على تغيير البكتيريا التي تعيش في أمعائنا، وهذا التغيير يُفعّل جهاز المناعة لدينا، لشعوره أن الجسم يتعرض للأذية ما يؤدي في نهاية المطاف للإصابة بالتهاب مزمن، يستنزف طاقتنا ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.



وليس المطلوب أن يقوم الشخص بالاعتماد على نظام غذائي مثالي، ليحمي نفسه من الإصابة بالالتهاب الناجم عن الطعام المُصنّع، حيث أن كل ما هو مطلوب منه، هو عدم الإفراط بتناول هذه الأطعمة.

أطعمة تحفز الالتهاب

1 - الأطعمة المقلية بعمق، حيث أننا عندما نقوم بقلي أي نوع طعام بعمق، وخاصة عند استخدامنا لزيت مستخدم سابقاً، فإن ذلك الطعام يساهم في تكوين جزيئات التهابية في أجسامنا.



2- اللحم المشوي على الفحم، حيث أن علامات الاحتراق السوداء التي تظهر على اللحم تدل على أن الطعام بات يحتوي على مركبات تتسبب بالدهون وتؤدي إلى أكسدة البروتين، مما يسبب الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا، مع الإشارة إلى أن تناول أي لحم حيواني مشوي على الفحم وعليه علامات الاحتراق، يمكن أن يحفز الاستجابة الالتهابية في الجسم، ولكن اللحوم الحمراء هي الأسوأ.



3- الأطعمة فائقة المعالجة، تؤدي إلى التهاب مزمن، وذلك بسبب احتوائها على العديد من المكونات المضافة، مثل السكر والملح والدهون والألوان الصناعية، ومن أمثلة هذه الأطعمة الوجبات المجمدة والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة والبسكويت المعبأ والشوكولاتة، والصلصات، والزبادي.



4 - الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف، يمكن أن تزيد الالتهاب، عبر رفعها لمستويات البروتين سي التفاعلي في الجسم، والذي هو علامة على الالتهاب، والسكر المضاف موجود في أنواع متعددة من الأطعمة مثل الخبز، الشوفان سريع التحضير، ألواح البروتين، مشروبات الطاقة، العصائر المُصنعة، بدائل الحليب، المشروبات الغازية والبسكويت والكعك، وزبدة الفول السوداني.



5 - منتجات اللحوم المصنعة، مثل اللحم المقدد، والنقانق والمرتديلا البقري يمكن أن تتسبب بالالتهابات لعدة أسباب، وذلك بدءاً من احتوائها العالي من الدهون المشبعة، التي تجعل الأنسجة الدهنية في الجسم أكثر التهاباً.



سكاي نيوز