تجنب هذه الأفعال عند الغضب

الوكيل الإخباري - جميعنا نغضب بين الحين والآخر، حيث تحدث أموراً مزعجة تؤدي لخروج مشاعرنا عن السيطرة، لكن الحقيقة أن الإنسان يصبح أكثر ميلاً لاتخاذ قرارات خاطئة في أوج الغضب.

ومن هنا يجب أن تمتنعي عن فعل هذه الأمور المضرة أثناء الغضب، للسيطرة عليه؛

اضافة اعلان



النوم

لا تنامي أبداً وأنت غاضبة لأن ذلك يعزز تلك المشاعر السلبية ويزيدها سوءاً، مما يفسد صباح اليوم التالي أيضاً.



القيادة

لا تقودي السيارة أبداً عندما تكونين غاضبة لأنك ستكونين مشتتة، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث.



الاستمرار في الجدال

لا تواصلي الجدال عندما تكونين غاضبة لأنك قد تقولين أشياء تندمين عليها لاحقاً.



استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

لا تستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عندما تكونين غاضبة، حيث يمكن أن تكوني أكثر ميلاً للتنفيس عن غضبك على تلك المنصات وجعل نفسك أضحوكة.



مراسلة الزملاء

إذا كنت غاضبة من زميلك، فلا تستخدمي البريد الإلكتروني وتكتبي شيئاً قد يعرض وظيفتك للخطر.



تناول الطعام

لا تحاولي تناول الطعام للتخفيف عن غضبك أو كوسيلة لمنحك الراحة لأنها عادة خطيرة قد تؤدي إلى السمنة المفرطة.

زهرة الخليج