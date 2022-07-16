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السبت، 16-07-2022 11:31 ص

تحذيرات من الإفراط في تناول الشاي الأخضر

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الوكيل الإخباري - حذّرت خبيرة صحة بريطانية من أن الإفراط في شرب الشاي الأخضر قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطِرة، وذلك على الرغم من فوائده الصحية الكثيرة .

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وأكدت ناتالي كوموفا، خبيرة اللياقة البدنية في مؤسسة JustCBD البريطانية في دراسة نشرتها صحيفة "دايلي اكسبرس" أن "الكثير من الخبراء يتفقون على أن لا بديل لنظام غذائي صحي ومتنوع، لكن المشكلة أنه كانت هناك زيادة في عدد التقارير الطبية التي تتحدث عن الآثار الضارة المرتبطة بالمنتجات الغذائية، بما في ذلك مستخلص الشاي الأخضر".

ولفتت إلى "أن الشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات شعبيةً في كل أنحاء العالم ويشتهر بآثاره الصحية القوية نظراً لغناه بمضادات الأكسدة، ولكن على الرغم من ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا المشروب يمكن أن يكون ساماً عند تناوله بكميات زائدة إذ إنه قد يؤدي إلى فشل الكبد".

 

وأضافت كوموفا: "الاستهلاك المتكرر للشاي الأخضر يمكن أن يسبب مشاكل في الكبد، وهو عضو مهم في الجسم، نظراً لاحتواء هذا النوع من الشاي على كمية كبيرة من الكافيين، ما يعني أن تراكم هذا المركّب في الكبد يعتبر أمراً خطِراً... يجب أن يعرف الجميع أن مشكلة واحدة قد تؤدي إلى أخرى من تلف الكبد إلى تليف الكبد وإذا تُركت بدون علاج، فإن فشل الكبد يمكن أن يسبّب الوفاة".

 

لبنان 24

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