الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

بلدية مادبا الكبرى تباشر بتركيب برج لإذاعتها

الفايز: القمة الأردنية العراقية المصرية خطوة متقدمة في إطار تعزيز العمل العربي المشترك

انتخابات الجيولوجيين الجمعة

التعليم العالي : لا علامات اضافية لمتلقي لقاح كورونا

السعودي : تعليق دوام المدارس لم يكن له معنى

الصحة العالمية: 2700 هجوم على العاملين بالرعاية الصحية

حملة توعية في الطفيلة لتلقي مطاعيم كورونا

شكر و تقدير للدكتور فراس الكركي

وزيرة الصناعة : حديث عن إنشاء منطقة لوجستية مع فلسطين المحتلة

بلاغ رسمي مرتقب بشأن عطلة رأس السنة الهجرية

الثلاثاء، 03-08-2021 10:03 م

تحذير بريطاني من تأثير لون البشرة على دقة قياس الأكسجين في الدم

620178


الوكيل الإخباري - حذرت السلطات الصحية في بريطانيا من أن الأجهزة المنزلية التي يستخدمها المصابون بكورونا لمراقبة مستويات الأكسجين في دمهم، قد تعطي قراءات غير دقيقة لأصحاب البشرة الداكنة.

اضافة اعلان

 

وأشارت إلى أن "الأمر يتعلق بمقاييس التأكسج النبضي، والتي يستخدمها حاليا العديد من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض الفيروس للتحقق من مستويات الأكسجين في الدم"، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى دخول المستشفى في حال كانت مستويات القراءة أقل من درجة معينة.

وتابعت: "هذه الخدمات متعلقة بالأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس، والذين تزيد أعمارهم على 65 عاما أو المعرضون للخطر سريريا".

وأضافت: "هناك تقارير تفيد بأن مقاييس التأكسج النبضي يمكن أن تكون أقل دقة للأشخاص ذوي البشرة الداكنة، لأنها قد تظهر قراءات أعلى لمستوى الأكسجين".

وتعمل الأجهزة، التي يتم تثبيتها على الإصبع، عن طريق تسليط ضوء عبر جلد الشخص لقياس مستوى الأكسجين في الدم.

 

المصدر - لبنان 24 

 




















 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f08031044

فوائد سحرية لتناول بذور الشيا.. هذا ما تفعله بجسم الإنسان

47-124235-prod-businesswoman-eating-bar-of-chocolate

تحذير.. مخاطر كبيرة للإفراط في تناول الشوكولاتة

2021_7_21_13_8_13_458

7 نصائح لخفض مستوى الكوليسترول في الدم

2019_4_6_16_54_21_235

5 فئات أكثر عرضة لجلطة الساق.. وطرق بسيطة للوقاية منها

190217081457739_دوار-الحركة

دوار الحركة لدى الأطفال أنواعه ووسائل علاجه

tbl_articles_article_19485_730eefaa059-fee4-4439-a158-35600a71b3d8

إجراءات لمنع عدوى الغذاء لمريض السرطان

أخبار متعلقة
حب

3 أطعمة يجب تجنبها للحد من حب الشباب والتمتع ببشرة صافية

عطش

نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم خلال حر الصيف

ك

تعرف على أعراض ارتفاع الكوليسترول وكيفية الوقاية منها

8201723163722874

شامات الجسم قد تتحول إلى سرطان قاتل