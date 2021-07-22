تعرف على أعراض ارتفاع الكوليسترول وكيفية الوقاية منها

الوكيل الإخباري - أوضحت الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية (AAD) أن "متلازمة إصبع القدم الأزرق" تصف اللون الذي تتغير به أصابع القدم عند انسداد أحد الأوعية الدموية أو أكثر.

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هذا اللون الأزرق موجود بغض النظر عما إذا كانت القدم باردة أو دافئة، ويشير إلى أن أطراف الجسم لا تتلقى الكمية المطلوبة من الأكسجين.



وقالت الأكاديمية: "بدون علاج، يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين إلى موت الجلد والأنسجة الكامنة".



علامة أخرى محتملة لارتفاع مستويات الكوليسترول هو تورم الساق. يمكن أن ينتشر هذا التورم إلى أعلى الساقين والفخذ، وهي علامة واضحة على أن القلب يكافح من أجل أداء وظيفته، حسب موقع "ميديك فوروم".



يمكن أن تتكون كتل مؤلمة تحت أصابع القدم يمكن أن تستمر من عدة ساعات إلى عدة أيام. يشير هذا العرض عادةً إلى إصابة القلب أو الأوعية الدموية.



يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الكوليسترول في الدم، والذي يسبب أمراض القلب، إلى ما يلي:



• ألم صدر

• ضيق في التنفس

• ألم في جميع أنحاء الجسم

• الشعور بالضعف

• الشعور بالغثيان

أشارت دائرة الصحة الوطنية إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع تحول مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى أمراض القلب.



من المهم أيضًا الانتباه إلى ما تأكله لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

من الأفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة:



• فطائر اللحم

• النقانق وقطع اللحم الدهنية

• الزبدة والسمن

• الجبن الصلب

• الكعك والبسكويت

• الأطعمة التي تحتوي على جوز الهند أو زيت النخيل

بدلاً من ذلك، من الأفضل لصحتك التركيز على الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة، مثل:



• الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون.

• المكسرات - مثل اللوز والكاجو.

• البذور - مثل بذور عباد الشمس واليقطين.

• أفوكادو

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