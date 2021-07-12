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الإثنين، 12-07-2021 03:24 م

شامات الجسم قد تتحول إلى سرطان قاتل

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الوكيل الإخباري - معظم الشامات غير ضارة، ونادراً ما تكون ورماً جلدياً خبيثاً، ولكن مراقبة الشامات وتصبغات الجلد الأخرى خطوة هامة لاكتشاف مرض سرطان الجلد بشكل مبكر، وخصوصاً سرطان الميلانوما الشديد الخبث الذي يطلق عليه اسم الموت الأسود.

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ويمكن أن تساعد التدابير التالية في اكتشاف تغير الشامات بشكل مبكر:


مراقبة أي تغيرات في الشامات
ينصح بالتعوّد على مراقبة موقع الشامات وملاحظة أي تغيرات في شكلها ولونها، والفحص المنتظم للجلد. ومن المستحسن القيام بالاختبارات الذاتية مرة واحدة في كل شهر أثناء الاستحمام، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي لورم الميلانوما.

 

ننصحك باستخدم دليل الفحص الذاتي هذا المرتب أبجدياً ABCDE، للتحقق من سرطانات الميلانوما أو سرطانات الجلد الأخرى:

Asymmetry) A) عدم التناظر
ابحث عن الشامات ذات الأشكال غير المنتظمة، مثل الشامة التي بها نصفان غير متماثلين.


Border) B) الحواف
تحقق من الشامات التي لها حواف غير منتظمة، أو لها حافة بنتوءات دائرية غير منتظمة.


Colour) C) اللون
تحقق من تغيرات النمو التي أدت إلى تغير اللون، أو تسببت في المزيد من الألوان أو حتى لو أصبحت بلا لون.


Diameter) D) القطر
تحقق من حدوث نمو جديد في إحدى الشامات الأكبر من 5 ملم.


Evaluation) E) التطور
ابحث عن سرعة تغير الشامات التي تتغير خلال أسابيع أو أشهر.

 

حماية البشرة :

اتخذ تدابير لحماية جلدك من الأشعة فوق البنفسجية، مثل أشعة الشمس أو أسرّة التسمير. هناك علاقة بين زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية وزيادة الخطر للإصابة بسرطان الميلانوما، ومن المحتمل أن تظهر شامات جديدة لدى الأطفال الذين لا تتم حمايتهم من التعرض لضوء الشمس. لذا التزم بالنصائح التالية:

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة طويلة
من الأفضل تجنب التعرض الزائد للشمس، وعندما يكون من الضروري الخروج من المنزل، حاول المكوث بعيدًا عن الشمس بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، حين تكون الأشعة فوق البنفسجية قوية في ذلك الوقت.

استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس 
استخدم واقي الشمس لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل الخروج من المنزل، حتى في الأيام الضبابية، ويجب استخدامه بكثافة وإعادة استخدامه كل ساعتين أو أكثر إذا كنت تقوم بالسباحة أو عند التعرق الزائد. توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأمراض الجلدية باستخدام واقي الشمس واسع الطيف والمقاوم للماء مع عامل الحماية من الشمس لمدة 30 دقيقة على الأقل.

استخدم نظارات الشمس والقبعات المناسبة
يمكن أن تساعدك النظارات الشمسية والقبعات ذات الحواف الطويلة والأكمام الطويلة والملابس الواقية الأخرى في تجنب الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، كما يمكنك ارتداء الملابس المصنوعة من الألياف والمعالجة لمنع الأشعة فوق البنفسجية.

تجنب أجهزة تسمير البشرة
تطلق أجهزة تسمير البشرة الأشعة فوق البنفسجية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

 

المصدر - صحتك

 

 

 


 




 

 


 

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