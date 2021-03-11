الخميس 11-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحذير أمني من المنخفض الجوي القادم

الغذاء و الدواء : توجه لتصنيع لقاح ضد كورونا محلياً

القانون يُجرم تسريب الوثائق الرسمية

ضبط مروجي مخدرات في عمان - صور

قطاع الإنشاءات : نطالب بإعفاءات مالية

محافظ العاصمة : خطة أمنية بعد تعديل الحظر الليلي

أصحاب المخابز لـ الوكيل: نطالب السماح بخدمة التوصيل خلال الحظر الجزئي

تفاصيل جديدة حول جريمة ماركا الشمالية

هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2021 فلكياً

جريمة في المفرق .. سيدة تقتل ابنتها العشرينية

الخميس، 11-03-2021 12:47 م

نصائح هامة للتخلّص من الوزن الزائد

1-1243397


الوكيل الاخباري - نعيش في عالم يتمحور حول الطعام المتوافر على الدوام، وكأننا أصبحنا مثل "أليس في بلاد العجائب"، حيث الكعكات التي تقولEat Me والزجاجات التي تقولDrink Me. ويستمر مصنّعو المواد الغذائية فيدفعنا لتناول المزيد من الطعام، مما يساهم حتماً في انتشار البدانة وزيادة الوزن.

بالفعل، نستهلك كميات طعام أكبر من أي وقت مضى، وباتت الأطباق الزجاجية أكبر حجماً بحيث أصبح قطرها 28 سمفيما كانت 25 سم في خمسينيات القرن الماضي.

اضافة اعلان

اللافت أن الأطفال الصغار هم الوحيدون الذين لديهم مناعة ضد الحصص الكبيرة. فحتى سنّ الثالثة أو الرابعة، يملك الأطفال القدرة على التوقف عن الأكل فور الإحساس بالشبع. وبعد هذا العمر، يفقدون هذا التنظيم الذاتي للجوع.


وبما أن تحديد كميات الطعام مبدأ أساسي في برامج إنقاص الوزن، إليك هذا الحوار مع اختصاصية التغذية سينتيا بو خليل التي قدّمت بعض النصائح المفيدة لضبط حجم الحصص.

* هل بات حجم الحصص الغذائية كبيراً فعلاً؟ ولماذا يعجز الناس عن تناول حصص أصغر؟
في الأعوام الأخيرة، ازداد متوسط حجم الأطعمة في مطاعم الوجبات السريعة والمطاعم بنسبة 138٪. ويترافق ذلك من دون شك مع زيادة في السعرات الحرارية وعلى مدار 40 عاماً، تضاعف حجم أطباق المعكرونة والبيتزا.
نلاحظ أن الأطعمة التي كانت تتألف من حصة واحدة، باتت تحوي اليوم حصصاً عدة. كيف يمكن مواجهة ذلك؟
لاشك في أن كل نوع من أنواع الطعام المعلّب يحمل ملصقاً غذائياً يعرض معلومات غذائية مفصّلة تشمل المكوّنات، وحجم الحصة، وعدد السعرات الحرارية، ونِسب الدهون والبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات.
من الضروري أن نتعلّم قراءة تلك الملصقات الغذائية لنتعرّف على محتويات الطعام الذي نشتريه. ولذلك علينا أن نقرأ حجم الحصة وعدد الحصص الموجودة في العبوة.


* نسمع دوماً عن أهمية تناول الخضار والفاكهة الطازجة والحبوب والبروتين. لكن ما هي الكميات الموصى بها؟
الحجم أو الحصة هي الكمية الموصى بها للفرد من مختلف مجموعات الأطعمة الموجودة في الهرم الغذائي. وعند تناول هذه الكمية، يضمن الفرد حصوله على كل احتياجاته الغذائية، وفي الوقت نفسه المحافظة على وزن صحي. وقد طوّر خبراء التغذية "طبق الأكل الصحي" الذي هو بمثابة دليل لإعداد وجبات صحية ومتوازنة.





* هل صحيح أن حجم الطبق مهم بمقدار محتواه؟
توصّل باحثون من جامعة بوند الأسترالية إلى أن حمية "الصحن الصغير" تساعد فعلاً في إنقاص الوزن. وفضلاً عن نتائج هذه الدراسات، راقب فريق العمل عشرات الملتزمين بحمية الصحن الصغير، ووجدوا أنهم يأكلون في الواقع أقل بنسبة 30% مما يأكلونه لو أنهم استخدموا الصحون الكبيرة.


* هل صحيح أن بعض الأشخاص لا يشعرون أبداً بالشبع؟
من الطبيعي أن يحتاج الجسم الى بعض الوقت ليستوعب الشعور بالشبع، كي تصل إشارات الشبع إلى الدماغ نحتاج إلى ما لا يقلّ عن 20 دقيقة لنبدأ الإحساس بالامتلاء. ورغم ذلك، قد تكون هناك أسباب وعادات أخرى نقوم بها وتكون السبب وراء إحساسنا بالجوع حتى بعد تناول الطعام. وفي بعض الأحيان، قد يقودنا الشعور بالملل الى تناول الطعام حتى لو لم نكن بالفعل جائعين. وهناك بعض الأشخاص الذين لا يتناولون كمية كافية من الألياف، إحدى الركائز الأساسية لامتلاء المعدة والإحساس بالشبع. وثمة أسباب أخرى ترتبط بخلل في هرمونات الجوع والشبع، ولاسيما الليبتين والأنسولين.


* ما هي نصائحك لضبط حجم الحصص الغذائية وضمان الإحساس بالشبع؟
- تناول وجبة فطور تشتمل على البروتينات والخضار والكربوهيدرات المعقّدة الفقيرة بالدهون.


- شرب كوب من الماء قبل البدء بتناول الوجبة للمساعدة على زيادة الامتلاء والإحساس بالشبع. ولا بدّ أيضاً من شرب الكميات اللازمة من المياه خلال النهار للحفاظ على ترطيب الجسم. وعند الإحساس بالجوع، يمكن شرب الماء.


- تجنّب تناول مصادر السكريات البسيطة قدر الإمكان وخاصة مع الوجبات، لأنها غنية بالسعرات الحرارية الفارغة، أي التي لا تمدّنا بأية مواد مغذّية.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
131-061220-high-blood-pressure-face-silent-enemy-2

ارتفاع ضغط الدم.. 5 أعراض خطيرة مهددة للحياة

main_image6012dffe33053

علاج طبيعي لاستعادة حاسة الشم

tbl_articles_article_26963_469fb078e6c-b90e-44ea-b74f-f04492b13a26

شرب الماء أثناء تناول الطعام مفيد أم ضار؟

798221d0-8f5c-4097-a2f7-295eb3014cb4_16x9_1200x676

خطأ شائع عند استخدام الجل المعقّم يجعله غير فعال

unnamed

للاستيقاظ دون الشعور بالتعب.. تجنب هذه العادات السيئة!

تمارين-التنفس

تمرين تنفس في دقيقة يخلّصكم من التوتر

أخبار متعلقة
2030323

احذر.. لا تتناول الفاكهة ليلا لهذه الأسباب

121-115343-chewing-gum-harms_700x400

هل مضغ العلكة ينقص الوزن؟ إليك التفاصيل

علامات_زيادة_الوزن

بعكس التوقعات.. تحديد 5 أسباب لزيادة الوزن غير المبررة

2018_7_29_16_21_44_751

شرطان يكبحان شعورك بالجوع ورغبتك الدائمة في الأكل

ac8c48f004c857f6a5b4e7f52e647bba

هل الإفطار أهم وجبة في اليوم بالفعل لصحة جيدة؟

health-150618-2

كيف تحصل على أهم الفيتامينات للجسم؟