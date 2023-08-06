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الأحد، 06-08-2023 11:22 ص

تحذير من تناول هذا النوع من العصائر مع اللحوم المشوية !

طريقة_عمل_لحم_مشوي_على_الفحم


الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أنه لا توجد توصيات صارمة بشأن المشروبات المفيدة مع اللحوم المشوية.

وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أنه وفقا للخبرة السريرية تجدر الإشارة، إلى أنه يجب أن تكون حرارة المشروبات مساوية لدرجة حرارة الغرفة أو أعلى.

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وتقول: "وفقا للقاعدة العامة، كلما كان المشروب أكثر برودة ازداد خطر تشنج قناة الصفراء. أي بناء على ذلك يجب استبعاد المشروبات الباردة مثل المياه الغازية وغيرها من قائمة المشروبات المسموح بها".

 


ووفقا لها، لا ينصح أيضا بشرب العصائر المعلبة أو الطازجة.


وتقول: "العصائر غنية بالسكر، واللحم المشوي يحتوي على سعرات حرارية عالية. أي أن الجمع بينهما يزيد من خطر زيادة الوزن. لذلك فإن أفضل خيار هو تناول مشروبات دافئة مثل الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب".

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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