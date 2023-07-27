لحماية بشرتك من شمس الصيف .. 3 مشروبات تناولها يوميًا

الوكيل الإخباري- لا يمكن الاكتفاء بالكريم الواقي للشمس لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، بل يجب أيضًا اتباع نظام غذائي صحي يتضمن بعض المشروبات.



نستعرض في التقرير التالي، أفضل مشروب لحماية البشرة من أشعة الشمس، وفقًا لموقع "Every Day Health".



مشروبات لحماية البشرة من أشعة الشمس

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1- الشاي الأخضر

لا يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن الزائد فقط، بل يساهم أيضًا في حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، لاحتوائه على EGCG، وهو مركب نباتي مضاد للأكسدة ومكافح للالتهابات.



وفي دراسة منشورة بدورية "Archives of Biochemistry and Biophysics"، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان الجلد لدى الفئران التي تناولت الشاي الأخضر لمدة 31 أسبوعًا أثناء تعريضها للأشعة فوق البنفسجية انخفض بشكل ملحوظ.



وتوصلت مراجعة منشورة في مجلة "Oxidative Medicine and Cellular Longevity" لنتائج مماثلة، حيث أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا أقل عرضة للإصابة بسرطان الجلد.



ومركب EGCG ليس العنصر الغذائي الوحيد الذي يجعل الشاي الأخضر مشروبًا مفيدًا لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، بل يحتوي أيضًا على البوليفينول، الذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على إصلاح الحمض النووي.



2- القهوة

كشفت دراسة نشرت بمجلة المعهد الوطني للسرطان في يناير عام 2015 عن وجود علاقة بين تناول القهوة وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الجلد.



وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة بعد متابعة الحالة الصحية لبعض محبي القهوة على مدار 10 سنوات، مع الأخذ في عين الاعتبار مجموعة من العوامل، مثل مدة التعرض لأشعة الشمس ومؤثر كتلة الجسم والعمر والجنس والنشاط البدني وتناول الكحوليات والتدخين.



وتبين للباحثين أن الأشخاص الذين يشربون 4 أكواب أو أكثر من القهوة الغنية بالكافيين يوميًا أقل عرضة للإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل إلى 20%.

وينصح خبراء التغذية بعدم تحلية القهوة، لأن السكر الأبيض من الإضافات غير الصحية التي تقلل من فوائدها.



3- الكاكاو

عندما ألزم باحثون 24 سيدة بتناول مشروب الكاكاو لمدة 12 أسبوعًا بشكل يومي، لاحظوا أن بشرتهن أصبحت أقل عرضة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

ويرجع سر الحماية التي يوفرها الكاكاو للبشرة ضد أشعة الشمس الضارة إلى احتوائه على الفلافانول، بحسب دراسة منشورة في مجلة التغذية.



الكونسلتو الطبي