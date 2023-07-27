الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

غرامة تصل لـ 15000 دينار لمن أنشئ صفحة عبر منصات التواصل ونسبها لشخص آخر

تعميم حكومي اعتباراً من اليوم وإجراءات قانونية بحق المخالفين

جُنحة إطلاق عيارات نارية تأخذ 5 أشخاص للسَّجن سنة كاملة

توضيح حول مباراة الوحدات والفيصلي

النواب يوافق على عقوبات تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 3000 دينار

وزير العدل: الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني لها أثر أكبر

هذا موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الخميس، 27-07-2023 12:03 م

لحماية بشرتك من شمس الصيف .. 3 مشروبات تناولها يوميًا

26-2-2023_14_26_11_GomhuriaOnline_251677414371


الوكيل الإخباري- لا يمكن الاكتفاء بالكريم الواقي للشمس لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، بل يجب أيضًا اتباع نظام غذائي صحي يتضمن بعض المشروبات.

نستعرض في التقرير التالي، أفضل مشروب لحماية البشرة من أشعة الشمس، وفقًا لموقع "Every Day Health".

مشروبات لحماية البشرة من أشعة الشمس

اضافة اعلان


1- الشاي الأخضر
لا يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن الزائد فقط، بل يساهم أيضًا في حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، لاحتوائه على EGCG، وهو مركب نباتي مضاد للأكسدة ومكافح للالتهابات.


وفي دراسة منشورة بدورية "Archives of Biochemistry and Biophysics"، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان الجلد لدى الفئران التي تناولت الشاي الأخضر لمدة 31 أسبوعًا أثناء تعريضها للأشعة فوق البنفسجية انخفض بشكل ملحوظ.


وتوصلت مراجعة منشورة في مجلة "Oxidative Medicine and Cellular Longevity" لنتائج مماثلة، حيث أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا أقل عرضة للإصابة بسرطان الجلد.


ومركب EGCG ليس العنصر الغذائي الوحيد الذي يجعل الشاي الأخضر مشروبًا مفيدًا لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، بل يحتوي أيضًا على البوليفينول، الذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على إصلاح الحمض النووي.


2- القهوة
كشفت دراسة نشرت بمجلة المعهد الوطني للسرطان في يناير عام 2015 عن وجود علاقة بين تناول القهوة وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الجلد.


وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة بعد متابعة الحالة الصحية لبعض محبي القهوة على مدار 10 سنوات، مع الأخذ في عين الاعتبار مجموعة من العوامل، مثل مدة التعرض لأشعة الشمس ومؤثر كتلة الجسم والعمر والجنس والنشاط البدني وتناول الكحوليات والتدخين.


وتبين للباحثين أن الأشخاص الذين يشربون 4 أكواب أو أكثر من القهوة الغنية بالكافيين يوميًا أقل عرضة للإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل إلى 20%.
وينصح خبراء التغذية بعدم تحلية القهوة، لأن السكر الأبيض من الإضافات غير الصحية التي تقلل من فوائدها.


3- الكاكاو
عندما ألزم باحثون 24 سيدة بتناول مشروب الكاكاو لمدة 12 أسبوعًا بشكل يومي، لاحظوا أن بشرتهن أصبحت أقل عرضة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية.
ويرجع سر الحماية التي يوفرها الكاكاو للبشرة ضد أشعة الشمس الضارة إلى احتوائه على الفلافانول، بحسب دراسة منشورة في مجلة التغذية.

 

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock-1185715795-1170x600

لمرضى السكري .. تعرف على الكمية المناسبة من الشاي والقهوة يوميًا

istockphoto-1164990341-612x612-1

ما هو التمرين الأنسب لمرضى ضغط الدم؟

ارتعاش-العضلات-بعد-التمارين

5 أسباب لارتجافات وارتعاشات العضلات بعد التمرين

2023_7_24_21_38_17_330

لمرضى الربو في الصيف.. 4 نصائح للوقاية من الأزمة التنفسية

2023_6_3_19_46_28_138

ماذا يحدث للجسم عند التعرض للسكتة القلبية ؟

20237279419971M0

ما أسباب آلام "عظم الذنب"؟

أخبار متعلقة
202008050617131713

متى تسبب أشعة الشمس الإصابة بمرض خطير؟

medium_2023-07-18-90fffff846

نصائح مهمة لإبقاء الجسم على حرارته الطبيعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة

pngtree-fresh-juices-with-fruits-and-vegetables-on-wooden-background-photo-image_2009059

لمواجهة الطقس الحار.. 9 مشروبات لترطيب الجسم

20237111124234102F

أبرز 5 مشروبات صحية للتخلص من الوزن

99079-مشروبات

خبراء يوصون بتجنب 5 مشروبات في الصيف

أضرار-واقي-الشمس

كيف تختار واقي الشمس الأفضل لطفلك؟