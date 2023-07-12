لمواجهة الطقس الحار.. 9 مشروبات لترطيب الجسم

الوكيل الإخباري-مع زيادة درجة الحرارة، يصبح الجسم بحاجة إلى الاهتمام بالعديد من العوامل للبقاء بصحة جيدة، منها حماية البشرة من أشعة الشمس، واتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على الجسم رطبًا لمحاربة ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

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نستعرض في السطور التالية مجموعة من المشروبات التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم خلال فصل الصيف، وفقا لما نشره موقع "Ndtv".



مشروبات تساعد على رطوبة الجسم



1-عصير بطيخ

يعتبر البطيخ مصدرًا جيدًا للترطيب، نظرًا لأنه يحتوي على إلكتروليتات، مثل: البوتاسيوم، والماغنيسيوم، بالإضافة إلى نسبة عالية من الماء، مما يجعله مشروبًا طبيعيًا مثاليًا لتجديد السوائل خلال الأيام الحارة.



2-اللبن

يحتوي اللبن على العديد من الفوائد الصحية، ويمكن أن يساعد على محاربة الجفاف، وتعزيز الهضم.



3-ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مصدر جيد للعناصر الغذائية، كما أنه مرطب جيد للجسم والبشرة، وذلك لأنه مليء بالإلكتروليتات المفيدة، مثل: البوتاسيوم، والصوديوم، والماغنيسيوم، بالإضافة إلى إنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على السكريات الطبيعية، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لبقاء الجسم رطبًا.



4-عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون مصدرًا جيدًا لفيتامين سي، والذي يمكن أن يساعد على منع الجفاف.



5-عصير الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء وغني بالمعادن، مثل الماغنيسيوم، والبوتاسيوم التي تحافظ على رطوبة الجسم.



6-عصير الصبار

لا يساعد عصير الصبار على الهضم فحسب، بل يعد أيضًا مصدرًا جيدًا للترطيب، فهو يحتوي على إلكتروليتات أساسية، مثل: الماغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والتي تعزز توازن السوائل في الجسم.



7-عصائر الفاكهة الطازجة

الفواكه غنية بالسكريات الطبيعية، وتحتوي على المعادن الأساسية التي يمكن أن تعزز مستويات الإلكتروليتات، وهي معادن أساسية تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.



9-عصير الخضار الأخضر

العصائر الخضراء المصنوعة من السبانخ واللفت والكرفس والخيار هي مشروبات غنية بالمعادن الأساسية، وتوفر جرعة مركزة من الماء بسبب محتواها المائي العالي.



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