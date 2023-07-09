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الأحد، 09-07-2023 04:53 م

خبراء يوصون بتجنب 5 مشروبات في الصيف

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الوكيل الإخباري- يوصي خبراء التغذية دومًا في فصل الصيف بالاعتناء بالجسم وبترطيبه، من خلال شرب الكثير من السوائل وخاصًة الماء، لكن بعض السوائل التي يدمنها بعض الأشخاص قد تشكل خطورة على الجسم وضررها أكثر من نفعها.

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نستعرض في التقرير التالي، قائمة بأسوأ المشروبات التي لا يجب الاقتراب منها في الصيف، وفقًا لموقعي " Prevention" و" Eat this".


أسوأ مشروبات في الصيف


1-المشروبات الغازية

تناول المشروبات الغازية في الصيف يزيد من فرص الجفاف، حيث وجدت الجمعية الفسيولوجية الأمريكية خلال أبحاث أجرتها أن المشروبات الغازية تزيد من تفاقم أعراض الجفاف؛ مثل العطش والتبول الدائم، فضلًا عن زيادة خطر إصابات الكلى، كما أن الصودا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والأوعية الدموية، فضلًا عن مخاطر في صحة الأسنان، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول كوب من الماء مضاف إليه فواكه طازجة.

2-القهوة
تعتبر القهوة من المشروبات المدرة للبول، نتيجة لاحتوائه على مستويات مرتفعة من الكافيين، ما يؤدي تناولها المنتظم إلى الإصابة بالجفاف، مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد الحاجة إلى توازن السوائل في الجسم والترطيب للوقاية من التأثيرات الخطر لفصل الصيف.


3-الشاي
يعد تناول الشاي أحد العوامل التي تتسبب في خطورة الإصابة بالجفاف، نتيجة لاحتوائه على الكافيين الذي يتسبب في الطقس الحار بالإصابة بعدد من المشكلات الصحية وكثرة التبول، هو ما لا يحتاجه الشخص خلال فصل الصيف، حيث يفتقر الجسم إلى الترطيب وشرب الماء.


4-عصائر الفواكه
تمثل عصائر الفواكه الموجودة في المحلات التجارية كارثة صحية، لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات وتفتقر إلى الألياف الغذائية، ما يجعلها تزيد من عدم استقرار مستويات سكر الدم ويتسبب ذلك في الشعور بالإرهاق والتعب خلال فصل الصيف.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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