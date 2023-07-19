نصائح مهمة لإبقاء الجسم على حرارته الطبيعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة

الوكيل الإخباري- تُسجِّل درجات الحرارة مستويات قياسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ ما يجعل من الصعب إبقاء الجسم على درجة حرارته الطبيعية. فما الذي يجب القيام به في الحرارة الشديدة؟

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وتفصيلاً، ينصح المتخصصون بالمحافظة على رطوبة الجسم، من خلال الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية، والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين ؛ لأنها تعزز الجفاف، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".



ونصحوا بتناول الأطعمة المرطبة التي تحتوي على سوائل بنسبة عالية، ومن بينها أنواع كثيرة من الفاكهة، كالبطيخ والخوخ والتوت والعنب والبرتقال، إضافة إلى الخضراوات التي يمكن تحويلها إلى عصائر.



وينصحون أيضًا تجنب الأنشطة والتمارين الرياضية الشاقة في الهواء الطلق، وباختيار التمارين منخفضة التأثير، مثل اليوغا أو البيلاتس التي تتضمن في العادة حركات أبطأ. ويجب تجنب ارتداء الملابس الصناعية داكنة اللون أو الضيقة، وتجنب الخروج من المنزل في ساعات الذروة الحرارية.



وعند الخروج من المنزل يجب ارتداء القبعات والنظارات الشمسية، واستخدام المظلات، ووضع واقٍ من الشمس على كل البشرة المكشوفة.



وإذا لم يكن مكيف الهواء متوافرًا في المكتب أو المنزل يُنصح بترك النوافذ مفتوحة، وتشغيل المراوح لتدوير الهواء، والاستعانة بالنباتات الداخلية للحفاظ على ترطيب الهواء وتنقيته.



يذكر أن موجات الحر الشديد باتت تتكرر خلال الأعوام الأخيرة، في دليل على التغير المناخي؛ لذلك معرفة كيفية الحفاظ على برودة الجسم ورطوبته تجعل الحر أسهل.



ونصح اختصاصي الأمراض الباطنية، الدكتور ينال سلام، باتباع هذه النصائح:

• السوائل يجب أن تكون متوافرة دائمًا للحفاظ على ترطيب الجسم، وإن لم تتوافر المياه فالفواكه هي الحل.



• الأطفال وكبار السن، ومَن لديهم أمراض مزمنة، عليهم تجنُّب الحرارة الشديدة والتعرض للإنهاك الحراري.



• في حال غياب التكييف الكهربائي استخدام مروحة يدوية أو كهربائية من أجل الحفاظ على تدفق الهواء، والابتعاد عن الملابس الضيقة.



• استخدام واقي الشمس إذا كان من الضروري التعرض لأشعة الشمس.



• كبار السن والأطفال ننصح بألا يتعرضوا للشمس بطريقة مباشرة خلال فصل الصيف.



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