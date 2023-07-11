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الثلاثاء، 11-07-2023 03:54 م

أبرز 5 مشروبات صحية للتخلص من الوزن

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الوكيل الإخباري- تتصدر الإعلانات عن أفضل المشروبات التي تساعد على التخسيس، وغيرها من الأسئلة التي تخص الصحة البدنية محركات البحث في فصل الصيف، إذ يطمح الكثيرون للحصول على وزن مثالي بأبسط الطرق وأسهلها. إليك أبرز المشروبات التي أثبتت فاعليتها في التخلص من الوزن.

مشروب القرفة
توجد القرفة في معظم أصناف الطعام، باعتبارها أحد البهارات المضافة للكثير من الأطباق، وأثبتت فاعليتها في التخسيس، بتحفيز عمليات الأيض "الحرق".

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ويساعد مغلي القرفة، على زيادة حساسية الجسم للإنسولين، وبالتالي تقليل مستوى السكر في الدم، وتثبيط الرغبة في تناول كميات كبيرة من السكر.
وتمنح القرفة شعوراً بالشبع وتقلص الشهية، لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.


مغلي بذور الكتان المطحونة
تعتبر بذور الكتان سهلة الهضم، وتتمثل فوائدها في النسب المرتفعة من الألياف، وأحماض أوميغا 3 الدهنية فيها، والعناصر الكيميائية النباتية التي تسمى الليغانات.


تحتوي بذور الكتان على ألياف تساعد في الشعور بالشبع، وتعزز التخلص من الوزن لدى الذين يعانون من السمنة.

الزنجبيل
يمتاز الزنجبيل بفوائده العديدة للجهاز الهضمي، ومنها التغلب على عسر الهضم، وتنظيم عمل إنزيمات الجهاز الهضمي، كما أنه يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.


يحتوي الزنجبيل على مركبات لها تأثير مضاد للسمنة، ما يساعد على هضم الطعام بشكل أسرع، ويحفز الجسم على تسريع انتقال الطعام المهضوم من خلال القولون.

عشبة حلفا بر
من النباتات العطرية المشابهة لليمون، وهو نبات معمر يتراوح ارتفاعه بين 30-100 سم، ويستخدم للتخسيس بتخليص الجسم من الشحوم التي تتكون حول الأحشاء الداخلية.


ويوصى بتناوله مع العسل، أو مع الليمون للتغلب على مذاقه المر، ولا يفضل غليه، للحفاظ على فوائد عطره. 

الشاي الأخضر 
مشروب الشاي الأخضر الغني بمركبات الفلافونويد، والتي ربطتها الدراسات بحرق الدهون بشكل أسرع، وتحفيز عمليات الأيض.


ويساعد الشاي الأخضر على التخلص من الوزن، بفضل قدرته على تثبيط الشهية، ومحتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتنقية الجسم من السموم والوقاية من مقاومة الأنسولين.

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