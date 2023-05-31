تحذير من مرض خطير .. أعراضه صامته

الوكيل الإخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مرض في غاية الخطورة، يعاني منه بعض الأشخاص دون معرفة ذلك.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المرض الذي يقصده هو ارتفاع الكوليسترول بالدم، موضحًا أن أعراضه غالبًا ما تكون صامتة.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الكوليسترول ينقسم في الجسم إلى نوعين، هما:



- الكوليسترول الجيد HDL: يعتمد عليه الجسم، لإنتاج مجموعة من الهرمونات الهامة.



- الكوليسترول الضار LDL: يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجسم، إذا ارتفعت مستوياته بالدم عن المعدل الطبيعي.



وأضاف أن خطورة الكوليسترول الضار تكمن في احتمالية أن يؤدي إلى ضيق الشرايين، إذا ترسب في جدرانها الداخلية، مما يمنع الدم المحمل بالأكسجين من التدفق إلى الأعضاء الحيوية.



وأشار موافي إلى أهمية قياس الكوليسترول بالدم بصفة دورية، خاصةً بعد تجاوز سن الأربعين، لأن أعراض ارتفاعه لا تظهر على المريض إلا عندما يتسبب في انسداد الشرايين.



وأكد أن المعدل الطبيعي للكوليسترول الكلى يجب ألا يزيد عن 200 ملليجرام / ديسيلتر.

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