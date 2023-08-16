الأربعاء 16-08-2023
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الأربعاء، 16-08-2023 09:40 م

تسع علامات تدل على وجود التهاب في الجسم

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الوكيل الاخباري- عندما ينشط الجسم جهاز المناعة فإنه يرسل خلايا التهابية تهاجم البكتيريا أو تشفي الأنسجة التالفة. وإذا أرسل الجسم هذه الخلايا عندما لا تكون مريضا أو مصابا، فقد يكون لديك التهاب مزمن.

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وهناك ضجة كبيرة حول مصطلح "الالتهاب" في الوقت الحالي. ويبدو أن الجميع يتحدث عن هذه العملية الجسدية المهمة وتأثيرها المحتمل على صحتنا، من الاكتشافات العلمية الجديدة إلى المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هو الالتهاب؟

عندما يصاب جسمنا بجروح أو يواجه عدوى، فإنه ينشط آليات الدفاع لحماية نفسه. ويقوم بذلك عن طريق توجيه خلايانا لمحاربة الكائن الغازي. وتسبب عملية القتال هذه التهابا يظهر غالبا على شكل تورم واحمرار وألم.

وعلى المدى القصير، يعد الالتهاب علامة على أن جسمك يتعافى. وإذا استمر الالتهاب لفترة أطول يطلق عليه اسم "الالتهاب المزمن". ويمكن أن يشير ذلك إلى مشكلة صحية مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسكري والخرف أو غيرها من اضطرابات المناعة الذاتية.

وقد تظهر علامات وأعراض الالتهاب المزمن من عدة أشهر إلى سنوات وتشمل:

- الألم المستمر

- التعب المزمن أو الأرق

- تصلب المفاصل

- مشاكل البشرة

- علامات الدم المرتفعة (مثل بروتين سي التفاعلي)

- المشاكل في الجهاز الهضمي (إمساك، إسهال، ارتجاع المريء)

- الاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج

- الزيادة أو الخسارة في الوزن غير المقصودة

- نزلات البرد المتكررة أو الانفلونزا

 




 

 


 

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