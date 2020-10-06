تشبه الكيوي.. فوائد فاكهة الشيكو

الوكيل الإخباري _ تعد الـ شيكو المعروفة أيضًا باسم "سبوتا" من الفواكه الاستوائية اللذيذة التي تشبه فاكهة الكيوي من حيث الشكل البيضاوي واللون البني، وطعمها اللذيذ سوف يذكرك بنكهة الكراميل الحلو.

اضافة اعلان



وتتميز بالعديد من الفوائد و الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم ، تعرف على ابرز فوائد الشيكو :



1- إمداد الجسم بالطاقة

يمكن الاعتماد على فاكهة الشيكو للحصول على الطاقة في الصباح أو تجديد نشاط الجسم في منتصف اليوم، نظرًا لمحتواها العالي من الفركتوز والسكروز.



2- تحسين الهضم

تعتبر فاكهة الشيكو مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات.



3- تعزيز المناعة

تقلل فاكهة الشيكو من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، بفضل محتواها العالي من فيتامين سي وفيتامين أ، اللذين يساعدان على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى الفيروسية.



4- فقدان الوزن

تلعب فاكهة الشيكو دورًا كبيرًا في عملية فقدان الوزن، بسبب انخفاض سعراتها الحرارية.



المصدر :ellearabia

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







