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الخميس، 16-06-2022 04:33 م

تشخيص سرطان العظام وعلاجه

يعيش-مريض-سرطان-العظام


الوكيل الإخباري - سرطان العظام واحد من الأمراض السرطانية التي قد لا يمكن منع الإصابة بها في حال توافرت العوامل المسببة له، فهو مرض وراثي، ويمكن الإصابة به أيضاً نتيجة للتعرض للإشعاع أثناء علاج الإصابة بمرض سرطاني مسبق.

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ويصيب سرطان العظام في الهيكل العظمي، ويمكن أن يكون في عدة أماكن في آن واحد، وعادة ما تكون الإصابة غير معروفة حتى يتفاقم المرض.

 


أعراض سرطان العظام
1- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق العام.
2- مشاكل في الحركة وعدم القدرة على الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.
3- ألَم في العظام ويصنف بالألم الشديد.
4- حدوث أورام في الجسم في أماكن الإصابة.
5- فقدان الوزن غير المتعمد.
6- التعرض للكسور خاصة في الساق والذراعين.

 

تشخيص سرطان العظام وعلاجه
يتطلب تشخيص مرض سرطان العظام إجراءات عدة يتم من خلالها معرفة أماكن الإصابة والمرحلة المرضية، وتلك الإجراءات تتضمن صور أشعة سينية لكافة الهيكل العظمي، ورنين مغناطيسي وأشعة مقطعية، وكذلك أخذ خزعات من نسيج العظام لفحصها.


بعد تلك الإجراءات يتم تحديد طرق العلاج، وهي كالتالي:
1- العلاج الإشعاعي، وهو عبارة عن تسليط حزم من الطاقة المرتفعة على أماكن الإصابة، تساعد في تقليص حجم الأورام، ومنع انتشار الورم، كما تعمل على تقليل الحجم إذا تقرر إزالة الورم جراحياً.
2- الخضوع للجراحة وإزالة أورام العظام، وعلاج العظم المتضرر.
3- العلاج الكيميائي، ويكون عن طريق إعطاء المريض عقاقير قوية مضادة للسرطان، تحقن عن طريق أحد الأوردة، لتساعد في قتل الخلايا السرطانية.

 

 

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