الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك عبدالله الثاني واستراتيجية الأردن السياسية: تأكيد على الديمقراطية والتضامن العربي في ظل التحديات الراهنة

الاحتلال: تسلل طائرات بدون طيار لمنطقة الجليل

إيطاليا توجه طلبا عاجلا للسيسي بعد قصف غزة

لفتة ملكية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية

ولي العهد: سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما

تجارة عمان تُقدّم 200 الف دينار للأهل في غزة

8 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لمنزلين بمدينة رفح

الخصاونة: نلتزم بالوقوف صفا واحدا خلف الملك الوصي على مقدسات القدس

بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم

"الأمن السيبراني" يدعو إلى التوعية من تقليد ما ينشر على الإنترنت

عاجل

الاحتلال: تسلل طائرات بدون طيار لمنطقة الجليل

الأربعاء، 11-10-2023 04:02 م

تعاني من التعب المزمن؟ عادات يومية تخلص منها سريعا

التعب


الوكيل الإخباري - التعب المزمن سمة العصر، يعاني منه الكثيرون نتيجة ضغوطات الحياة والعمل قد تساهم بعض العادات اليومية التي يقوم بها البعض في زيادة الشعور بالتعب المستمر والإرهاق.

اضافة اعلان


تخطي وجبة الفطور
الفطور هو أهم وجبة في اليوم، وعلى الرغم من ذلك فإن البعض ينطلقون إلى أعمالهم دون تناولها. جسم الإنسان، مثل السيارة، يحتاج إلى الوقود ليعمل بكفاءة. وبدون أي وقود صباحي، تنخفض مستويات السكر في الدم، مما يجعل الشخص يشعر بالخمول والتعب حتى قبل أن يبدأ يومه.


الإفراط في تناول القهوة
إذا كان الشخص يتناول عدة فناجين من القهوة طوال اليوم، فربما يكون ضررها أكثر من نفعها. من المؤكد أن الكافيين يمنح دفعة فورية من الطاقة، لكنها قصيرة الأجل وغالباً ما يتبعها "انهيار"، وعندها يمكن أن يؤدي تناول كوب آخر من القهوة إلى الشعور بمزيد من التعب.


إهمال ممارسة الرياضة
تعمل التمارين الرياضية على تعزيز مستويات الطاقة عن طريق زيادة تدفق الدم وإطلاق الإندورفين، وهي هرمونات تساعد على الشعور بالسعادة. كما تساعد على النوم بشكل أفضل في الليل.


السهر لوقت متأخر
يعمل جسم الإنسان وفقاً لإيقاع الساعة البيولوجية، وهو في الأساس ساعة داخلية مدتها 24 ساعة تتأرجح بين النعاس واليقظة. يفسد السهر الإيقاع اليومي الفطري، مما يمكن أن يؤدي إلى قلة النوم والتعب المزمن.

 

إهمال الرعاية الذاتية
في العصر الحالي، من السهل جداً أن ينخرط المرء في صخب الحياة وضجيجها. وبين العمل والأسرة والالتزامات الاجتماعية، غالباً ما ينسى تخصيص بعض الوقت لنفسه على الرغم من أن الرعاية الذاتية ليست ترفًا، إنها ضرورة. عندما يواصل الشخص السعي والحركة باستمرار دون تخصيص وقت للاسترخاء وإعادة شحن الطاقة، ينتهي به الأمر إلى المعاناة من الإرهاق والتعب المزمن.


تناول الكثير من السكر
في حين أن الأطعمة السكرية تمنح دفعة فورية من الطاقة، إلا أن ذلك عادة ما يتبعه انهيار مع انخفاض مستويات السكر في الدم. يساعد تقليل تناول السكر واستبدال الحلويات ببدائل صحية مثل الفواكه والمكسرات، على التغلب على نوبات التعب والارهاق والشعور بمزيد من النشاط والانتعاش.

 

الجلوس طوال اليوم
الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى الشعور بمزيد من التعب. الجسم ينتقل إلى وضع "توفير الطاقة" أثناء الجلوس لفترات طويلة، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول، وهو وضع غير جيد للصحة بشكل عام.

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
54767-الفول-السوداني

المكسرات للرضع- الفوائد والعمر المناسب لتناولها

للاتااتتاللل

هل يمكن ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلات البرد؟

60001c8e4236046a5411834a

ماذا يحدث للجسم عند تناول مشروبات الطاقة يوميا؟

202310319745282DF

السمنة هي العامل الأخطر على قلب الحامل

202310102151339262A

الصلة وثيقة بين الأرق وارتفاع الضغط لدى المرأة

a311e5e97405daa7339dc794406c7106

لإنقاص وزنك بسهولة .. 8 أغذية عليك تجنبها

أخبار متعلقة
311790_12_1607368657

ارتعاش العضلات ينذر بأمراض خطيرة ...احذرها

أضرار_السهر_وقلة_النوم

لعشاق السهر.. النوم المتأخر يؤدي الى مرض خطير