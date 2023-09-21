تعاني من الحموضة؟- 4 مشروبات تنقذك

الوكيل الاخباري- حموضة المعدة مشكلة شائعة تتسبب في الكثير من الأعراض المزعجة. يساعد اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن محفزات الحموضة في التخفيف من حدتها، وهناك بعض المشروبات التي قد تخفف من حدة الحموضة وتحسن الأعراض.

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مشروبات تساعد في التخلص من الحموضة



1- شاي الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل أعراض العديد من شكاوى الجهاز الهضمي، بما في ذلك الحموضة، الانتفاخ، عسر الهضم، حيث يخفف الزنجبيل الضغط على العضلة العاصرة للمريء السفلي ويحسن إفراغ المعدة، وبدون تقليل هذا الضغط يزداد خطر فشل العضلة العاصرة، مما يسمح لحمض المعدة بالتدفق مرة أخرى إلى أنبوب الطعام.



2- الماء

يمكن أن يساعد الماء في تنشيط الدورة الدموية ما يساعد على تنبيه أعضاء الجسم المختلفة فيمنحها الطاقة اللازمة، بالإضافة إلى أنه يساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي وإعداده لاستقبال الطعام، فضًلا عن دوره في تهدئة أعراض الحموضة.



3- الحليب قليل الدسم

تعد الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مثل الحليب كامل الدسم، من الخيارات التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء لذلك، يمكن أن يكون الحليب قليل الدسم والحليب النباتي خيارات جيدة.



4- عصير الكرفس

يمثل الكرفس أهمية كبير لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية العامة للجسم، والتي تساعد في التخفيف من أعراض حموضة المعدة.